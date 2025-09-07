В ямальском селе спасатели сутки искали мужчину, пропавшего из лодки

В селе Сеяха нашли рыбака, который пропал у дальнего пирса
В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО при неизвестных обстоятельствах из лодки пропал мужчина. Его нашли спустя сутки живым и здоровым, рассказали URA.RU в департаменте гражданской защиты.
«В селе Сеяха Ямальского района 8 сентября найден мужчина, который 7 сентября пропал в районе дальнего пирса. Медицинская помощь мужчине не понадобилась», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ДГЗ.
В ЕДДС Ямальского района сообщали, что в воскресенье на реке найдена лодка, на которой ямалец поплыл по реке. Самого рыбака в лодке не было.
