Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
22:50
Макрон назначит нового премьер-министра Франции
22:44
FT: США разорвали соглашения со странами ЕС по борьбе с новостями из России
22:40
Reuters: Украина после потери ключевого НПЗ косвенно оплачивает нефть из России
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
22:35
Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия премьеру Байру
22:34
«Люди выходили со слезами на глазах»: ветеран СВО Рожков откровенно рассказал о фестивале RT в Челябинске
22:33
В Пермском крае открылась гостиница в стиле XIX века
Украина рассорилась с главным хабом по поставкам оружия для ВСУ
22:24
CBS News: Трамп пытается заморозить иностранную помощь США на миллиарды долларов
22:19
Подрядчик вскрыл новый асфальт на тротуарах в Кургане. Фото
22:15
Программа доступного жилья в ЯНАО и вакансии для руководителей ЗАГСов: события дня
Оставил кровавую баню и поделился фото: в Петербурге студент крайне жестоко зарезал малолетнюю
22:09
Фура полностью перегородила трассу М-5 в Челябинской области. Видео
22:06
В Ростовской области предотвратили ракетную атаку
22:05
Что известно о Романе Рзаеве, которому прочат руководство политическим департаментом Тюменской области
Россия сделала шаг к выходу на мировой рынок микрочипов
22:04
Правительство Франции ушло в отставку
22:03
Нетаньяху призвал население Газы к эвакуации перед мощной наземной атакой
22:01
МИД заявил об ответе РФ на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке: главное об СВО 8 сентября
Путин нарушил планы Трампа на БРИКС
21:56
Год после инаугурации: топ решений Кухарука, которые изменили жизнь ХМАО
21:51
Аккаунт Путина в MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки
21:51
Реформа тюменского внупола началась с подачи политического замгубернатора
Гендиректор компании найден обезглавленным под мостом в Калининградской области: что известно к этому часу
21:44
ВСУ атаковали многоэтажку в ДНР
21:42
Путин поручил установить предельный срок записи на прием к врачу через Госуслуги
1
21:41
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Как проголосовать в Единый день голосования на «Госуслугах»: все, что нужно знать. Инфографика
21:34
Baza: задержанный в Афганистане россиянин возвращается в Россию
21:32
МВД предупредило о мошенниках, которые притворяются участковыми
21:25
В России резко сократилось производство водки
1
Блокада Ленинграда — 872 дня героизма, трагедии и подвига летчиков. Фоторепортаж
21:23
Ямальская предпринимательница сшила сотни теплых аксессуаров для бойцов на СВО. Фото
21:20
Получателей меньше, деньги те же: репрессированные тюменцы получат выплату
21:13
Politico: министр финансов США пригрозил набить морду главе своего ведомства
Где и когда смотреть презентацию новых iPhone
21:12
Ставки по вкладам в российских банках рухнули до минимума с начала года
21:05
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для ноты протеста
21:00
Голосование в зоне СВО, новая парковка и бассейн КГУ: главное в Кургане за 8 сентября
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
21:00
Когда в Екатеринбурге включат отопление
1
20:58
В Госдуме пригрозили «Яндексу» санкциями за рекламу букмекеров
20:58
Самому молодому начальнику в тюменском правительстве прочат повышение. Инсайд
Молодой судья из Сибири таинственно пропал: в последний раз его видели на мосту через Ангару
20:55
ФК «Челябинск» дома выиграл у «Чайки» 1:0 благодаря голу Эзы
1
20:51
Внутриполитический блок Тюменской области могут подвергнуть серьезной реформе. Инсайд
20:50
Спецслужбы Польши вышли из-под контроля страны
Террористы расстреляли людей в автобусе в Иерусалиме: что известно к этому часу
20:48
Мирошник назвал изощренный способ ВСУ скрывать наемников
20:47
В Пермском крае 12-14 сентября выберут 140 новых депутатов
20:45
Страны БРИКС договорились развивать роль «Друзей мира» в украинском кризисе
От Данко до молитв: как поддерживают Симоньян, которой предстоит тяжелая операция
20:45
От 20 этажей и выше: топ самых высоких новых жилых зданий в центре Челябинска. Фото
2
20:44
«Есть шансы найти ее живой»: десятки человек ищут бесследно пропавшую в лесу свердловчанку. Фото
1
20:41
Медведев предупредил о биологических способах борьбы с Россией
Украина экстренно мобилизует 122 тысячи человек, граждане бегут из страны: что происходит в зоне СВО
20:40
Пермский ТЮЗ раскрыл афишу октября
20:39
На Тюмень обрушится штормовой ветер с дождем
20:39
Кто такой экс-глава МИД Украины Кулеба, который сбежал из страны после указа Зеленского
4
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырех регионах России: карта БПЛА на 8 сентября
20:28
«Увидим сильное оживление»: тюменский миллионер Хусаинов дал прогноз по ценам на вторичку перед заседанием ЦБ
20:26
Врач рассказал о вирусах, которые борются с онкологией
20:20
Федеральные политологи оценили первый год работы губернатора ХМАО Кухарука
ВС РФ уничтожили начальника заставы, ВСУ потеряли половину состава у Юнаковки: карта СВО 8 сентября
20:16
В Свердловской области протестировали дроны для доставки лекарств. Фото
20:15
Последняя вахта: завершилось расследование дела о взрыве на месторождении в ХМАО, где погибли 7 человек
20:06
Мужчина упал под поезд в метро в Нижнем Новгороде, движение встало
В России изменились правила оплаты больничных: за что работник не получит пособие
20:04
В ХМАО в бане сгорели заживо два человека
20:03
Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит нефти
20:00
Реконструкция, советский двор и фестивали: к юбилею Салехарда создадут необычные площадки. Инфографика
Кому в октябре проиндексируют зарплату
19:57
В тюменском аэропорту не пропустили фикус
19:55
Акиньшина выложила совместное фото с Козловским, подогрев слухи о романе
19:54
Что известно о деле экс-начальницы пермского фонда, сбежавшей во Францию
19:53
На Украине пытаются опровергнуть сообщения о бегстве экс-главы МИД Кулебы
19:52
Тест на «Оскар»: хорошо ли вы знаете фильм «Москва слезам не верит»
19:48
Что известно о кандидатах в губернаторы Свердловской области
5
19:47
Губернатор Шумков сообщил о завершении ремонта курганской школы на 700 человек. Фото
2
19:44
Конфликты на иркутских выборах приобрели криминальный характер. Фото
19:39
Правительство расширит дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья
19:37
Миллионные зарплаты действующих депутатов заксобрания ЯНАО озвучил окружной избирком
19:35
Жительница Тюменской области два года шьет спальники и костюмы для участников СВО
19:32
В Екатеринбурге школьников отправят на дистант и в музеи в дни выборов
2
19:30
Нефтяная компания из ХМАО продает общежитие на месторождении за бесценок. Фото
19:25
Власти Челябинска запретили строительство храма на Копейском шоссе. Скрин
19:22
В Польше признали геополитическую победу Путина на Украине
19:20
Депутат Тюменской облдумы просит проверить коммуниста из ХМАО из-за трюка с ножом и дочерью
19:12
Россияне назвали главное условие поиска работы в сети
19:12
В центре Екатеринбурга снимают фильм по книге мегапопулярного писателя. Фото
19:11
В Госдуму внесут законопроект, который обяжет продавцов выдавать продукты бесплатно в случае своей ошибки
19:09
Стало известно, когда отремонтируют гостиницу «Югра» в Ханты-Мансийске
19:08
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в День города
19:06
Дом журналистов в Екатеринбурге отпраздновал юбилей, приехал губернатор. Фото, видео
2
19:03
Кремль показал кадры участия Путина в онлайн-саммите БРИКС
19:03
Чебурашка поссорил тюменского бизнесмена с «Союзмультфильмом»
19:00
Укрывала войска Колчака и принимала Путина: чем известна гимназия имени пермского импрессарио Дягилева
18:55
Московский суд оштрафовал Apple на миллионы рублей
18:51
Как проголосовать на выборах в Курганской области онлайн и на дому. Инфографика
18:45
Компания миллиардера из ХМАО получила сотни тысяч штрафа за трудоустройство китайца
18:44
В Екатеринбург привезли уникальные работы Зураба Церетели. Фото
18:42
Умер создатель авиационной части ядерной триады СССР
18:40
Выступление Путина на БРИКС не раскроют для СМИ
18:40
Мужчина, напавший с ножом на полицейского в Троицке, оказался рецидивистом
18:38
Х5 возобновила закупки продукции Mars
18:37
«Карловы Вары отдыхают!»: Малахов в прямом эфире поделился впечатлением о Тюмени
18:34
В Златоусте осваивают новый подход к благоустройству
18:34
Курганский бэтмен снял маску: почему собственники элитного дома категорически против УК. Видео
1
18:33
На севере Пермского края началось создание экопарка. Видео
18:32
Крупнейший инвестфорум страны впервые выйдет за пределы Москвы
18:31
Как солить и мариновать черные лисички: рецепты и советы диетолога
18:30
Сырость, плесень и холод: пермяки пожаловались на детскую поликлинику. Фото
18:28
Завтра встретимся: губернатор Самарской области подключился к спорту Крида и Мизулиной
18:28
В Челябинске детей учат концентрироваться с помощью «умных» игр. Фото
18:24
В Челябинске из-за высокого спроса дорожают квартиры на «вторичке»
1
18:23
На Ямал приедут шеф-повара международной школы СВЧ
18:21
В ХМАО взлетели цены на водку
18:21
«Автоваз» экстренно отзывает 14 тысяч автомобилей Lada из-за отсутствия важной системы
18:17
Посла Аргентины вызвали в российский МИД из-за высказываний о прослушке
18:12
В Шадринске пройдет кастинг в молодежную студию драмтеатра для всех желающих
18:10
В Пермском крае скончался руководитель воскресной школы
18:06
Возле «Екатеринбург-Арены» перекроют улицы ради бегунов
18:06
Бюджет России рискует недополучить триллион рублей с налога на прибыль
1
18:05
Чиновники потребовали у пенсионера из Нового Уренгоя вернуть «нееловские надбавки»
18:00
«Кто станет депутатом, должны решать избиратели»: выборы-2025
18:00
Главе челябинского СКР Колбасину разморозили активы
17:55
Скандально задержанный блогер Щепихин* признал вину в разжигании ненависти
17:53
Путин поздравил режиссера Фокина с юбилеем
17:53
В Екатеринбурге открыли крупнейшую в области детскую поликлинику. Фото
1
17:52
Громкое дело свердловчанина, чей питбуль напал на самоеда, приостановили: неожиданная причина
1
17:51
Пойманного зека считают организатором побега из СИЗО Екатеринбурга
17:46
В Пермском крае ищут подрядчика для чемпионатов по программированию
17:46
Челябинцам раскрыли, почему горожане стали чаще покупать квартиры в новостройках
1
17:45
В Тюмени три автобуса изменят маршруты на месяц. Схема
17:45
Куда пойти за дешевыми продуктами в Кургане, кроме закрывающихся «Светофоров»
17:43
МИД: Россия ответит на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке
17:39
Украинцев призвали готовиться к блэкауту
3
17:38
Чем опасен аспирин, о смертельном вреде которого предупредил врач
17:34
Прокуратура назвала города с самым высоким уровнем коррупции в ХМАО
17:32
Аэрофлот планирует увеличить флот
17:30
Лавров: западного бизнеса в России как в прошлом уже не будет
1
17:30
Риски «толстых бочков»: чем опасно ожирение у кошек и как спасти питомца
17:26
Пропавшего пенсионера из Нижнего Тагила нашли мертвым. Фото
17:23
Пленный штурмовик рассказал о «паскудной» тактике ВСУ
17:21
Начался онлайн-саммит БРИКС, созванный Бразилией
1
17:21
Ребенок получил травму на площадке на берегу озера в Челябинске. Фото
17:17
В Тюмени родителям детей-инвалидов оплатили более 22 тысяч допвыходных
17:17
Стало известно, когда закончится ремонт центральной улицы Екатеринбурга. Фото
17:16
В ЯНАО оленей перед убоем пересчитают по-новому
17:15
Звездный новичок «Трактора» Ливо дисквалифицирован
17:15
В Кургане у ЦПКиО снимают грунт с газона для новой парковки. Фото, видео
1
17:13
В Пермском крае отмечается подъем заболеваемости ОРВИ
17:06
Мишу Маваши приговорили к восьми годам тюрьмы на Украине
17:06
Когда в Екатеринбурге обычно включают отопление: статистика за 10 лет
17:06
Золотой ребенок еще с норковых пеленок: все, что вы не знали про Колю Лукашенко
17:02
В пермском городе ввели выплаты за привлечение людей на СВО
17:01
Подросток убил двух полицейских в Турции
17:00
Какие сигналы дал Кухарук политэлите ХМАО сентябрьской реформой кабмина
17:00
Умер режиссер Борис Мартынов
17:00
«Народ идет к нам, как к последней инстанции»: выборы-2025
17:00
Где в Перми арендовать беседку для шашлыков
16:59
Новоуренгойцы экологично отметили юбилей города
16:58
«Аэрофлот» выкупит долю у Lufthansa
16:57
В Кургане реорганизуют три школы и центр детского туризма
16:50
Обезглавленного гендиректора нашли в Калининградской области
16:42
Славянск оказался полностью обесточен
16:37
В Москве разделят наследство покончившего с собой экс-губернатора Курской области Старовойта
16:37
В центре Перми рядом с педуниверситетом сдают комнаты за бесценок. Фото
16:36
14 протестующих против блокировки Instagram* погибли в Непале
16:32
В Тюмени закрылась первая кофейня сети «Шоколадница»
16:31
FT: Евросоюз изучает санкции против Китая из-за покупки нефти и газа России
16:31
Выплачивают ли россиянам десятки тысяч за регистрацию в MAX
16:29
Тюменцы за неделю отдали мошенникам более 25 миллионов рублей
16:26
Суд оставил в СИЗО начальника наркоотдела полиции Копейска Исламова
16:22
Как подготовить плодовые деревья и кустарники к зимовке: что делать осенью в саду
1
16:20
На Крымском мосту скопилась большая пробка
16:20
Пермские министры и мэры будут наставниками для участников СВО
16:20
Бойцы СВО досрочно голосуют на выборах депутатов курганской облдумы. Видео
16:16
Тонны зараженных апельсинов из Африки завезли в магазины Екатеринбурга
16:15
Челябинец предстанет перед судом за разбой и фокус с переодеванием
16:15
Похолодание и сильные дожди: какая погода будет в Кургане и Шадринске 9 сентября
16:13
Челябинский троллейбус обкатают в Мордовии. Фото
1
16:13
Украинки массово пытаются связаться с Кадыровым
2
16:11
Пермский ученый назвал главную опасность модного чая матча
16:10
Ямальские медики придумали, как сохранить зрение людям старше 50 лет
16:10
«Построил более 90 мостов»: в Тюменской области скончался директор мостостроительной фирмы
16:10
Как Ленинград пережил 872 дня в аду: 84 года со дня начала блокады
5
16:06
В Сургуте за месяц подорожали новостройки на 10%
16:05
Куда жаловаться на холодные батареи в Перми. Инфографика
16:03
Число погибших в теракте в Израиле резко выросло
15:59
Челябинцам в День города предложили отправиться за сокровищами
15:56
На Ямале объявили День трезвости: в каких городах запретили выпивать
15:56
Справятся только отличники: тест, который покажет, насколько вы грамотны
3
15:56
Тюменец убил друга, пытаясь спасти его от эпилепсии
1
15:53
В посольстве Израиля ответили, пострадали ли россияне в теракте
15:51
Фуры с тоннами куриных лапок не прошли проверку в Курганской области
15:51
В Перми за 133 миллиона отремонтируют улицу Промышленную
15:51
Жители Пермского края попрощались с двумя погибшими на СВО земляками
15:48
MAX за месяц заблокировал 67 тысяч подозрительных аккаунтов
1
15:45
Застройщик Седой затребовал новую экспертизу в деле о скандальной школе Кургана
1
15:44
Не провал, а признак развития: почему в Тюменской области повально продают базы отдыха
15:42
Полиция ХМАО проверяет сообщения об угрозах терактов в школах после поста Мизулиной
15:41
Трех курганских ветеранов СВО обучат новым профессиям
15:41
FT: США обвинили Европу в лицемерии в вопросе антироссийских санкций
15:41
Суд решил судьбу мужчин, избивших бизнесмена в Екатеринбурге. Фото
15:35
Представитель «Уральских авиалиний» незаконно брал деньги за ручную кладь
15:34
Глава Ямала и мэр Салехарда оценили готовность города к юбилею. Фото
15:32
В Челябинской области обнаружился острый дефицит водителей грузовиков
15:31
В редакции челябинского телеканала вспыхнул пауэрбанк. Видео
15:30
Стали известны подробности смертельного ДТП у общежития в Кургане. Видео
2
15:29
Медведев: Финляндия полностью разрушила отношения с Россией
15:26
Стало известно, как могут назвать первый в России высокоскоростной поезд
9
15:26
Генпрокуратура нашла случаи нарушений при формировании тарифов ЖКХ: как их определить и что делать
1
15:21
Стала известна дата выборов Председателя Верховного Суда РФ
1
15:20
ТАСС: в материалах дела иноагента Яшина указано, что у него нет гражданства РФ
2
15:20
В Венгрии ответили на сообщения о требованиях Трампа отказаться от российской нефти
15:17
В мэрии Копейска обвинили должников за коммуналку в нарушенном благоустройстве
1
15:15
В Тюмени 24 дома останутся без горячей воды на 11 дней
1
15:15
Салехард отметит День города в пасмурную, но теплую погоду. Инфографика
15:11
Мошенников в MAX блокируют пожизненно
4
15:10
В Кургане ввели дополнительные меры безопасности перед выборами
3
15:09
Сколько стоит снять номер в Тюмени в дни TNF
15:08
Глава Евросовета призвал ужесточить санкции против покупателей российского газа
15:08
Девять товарных вагонов сошли с рельсов в Перми. Фото
15:07
Умер лауреат Нобелевской премии Дэвид Балтимор
15:05
Лихача на Ямале поймали после публикации ролика в соцсетях. Видео
15:02
Врач предупредил о смертельной опасности аспирина
2
15:02
Чиновница из Сургута Петрик сделала головокружительную карьеру в правительстве ХМАО
15:01
ЗАГСы ЯНАО ищут начальников отделов с зарплатой до 130 тысяч рублей
15:00
Депутат Госдумы Лантратова вернула льготную пенсию челябинскому связисту
15:00
В ХМАО грабители жестоко убили человека
14:57
В Троицке в баре порезали полицейского
14:57
NYT: в ходе конфликта на Украине уничтожена почти сотня американских наемников
14:56
В Тюмени на неделю изменится схема движения популярного автобусного маршрута. Карта
14:53
Житель ХМАО проломил супруге голову бруском из-за ревности к начальнику
14:51
Курган богат талантами: спортсмены получили медали и деньги, соревнуясь в фиджитал-футболе. Фото
2
14:50
Как поднять иммунитет: травник назвал курганские растения, которые спасут от осенней хандры
14:45
Shot: Киев выделил 12 миллионов долларов на экстренную мобилизацию
14:45
Новый сезон в Театре кукол в Екатеринбурге: что посмотреть с детьми и чем удивиться взрослым
14:43
Подробный гид по выборам в Курганской области 2025: как и где голосовать, что изменилось
14:41
Лавров: на Западе заволновались из-за одного фото с Путиным, Моди и Си Цзиньпином
14:37
В Екатеринбурге задержали 20-летнего парня из федерального розыска. Фото
14:34
Соцфонд назвал город ХМАО с самой высокой пенсией
14:33
Экс-директор крупного комбината в Пермском крае отметил столетний юбилей. Фото
14:33
Лавров высказался о договоренностях между Арменией и Азербайджаном
14:33
В гонке за звание «Музей России» остался только один пермский
14:32
Bloomberg: Китай наращивает закупки газа у России, чтобы проверить Трампа
14:30
Челябинским бизнесменам выдали 1,8 миллиарда рублей кредитов на инвестпроекты
14:28
Сальдо: Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине
2
14:27
Лавров потерял Лабубу в Китае
2
14:20
В День города в Челябинске пройдет фестиваль транспорта с ретро-автобусами и катанием на багги. Афиша
14:19
Тюменка родила в машине скорой помощи
14:17
«Первокурсницы» возвращаются: когда смотреть второй сезон
14:17
Стетхем против вандалов: в Тюмени тыквы охраняет звезда боевиков. Фото
14:16
Welt: «Северные потоки» подорвали по заданию Залужного
14:15
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по энергообъекту на Украине
14:15
ВСУ потеряли более тысячи солдат за сутки
14:14
Власти потратят 400 тысяч рублей на 200 ежедневников к юбилею Салехарда
14:12
Песков объяснил, почему СВО будет продолжена
2
14:10
В ХМАО предпринимателям устроили бизнес-лагерь в лесу. Видео
14:10
«Кровавая Луна»: каким увидели тюменцы затмение. Фото
14:10
В Пермском крае следователи начали проверку по факту обнаружения эмбриона в лесу
14:10
В Шадринске ищут врачей на зарплаты до 200 000 рублей и тракториста на 150 000
5
14:08
Песков: никакие санкции против России не возымели эффекта
14:05
Появилось видео начала стрельбы в Иерусалиме, где погибли пять человек
14:02
Первые заморозки надвигаются на Челябинскую область
14:01
Лавров рассказал о предстоящем визите Путина в Индию
14:00
Москвичи потребовали от Челябинского меткомбината 881 миллион рублей
13:59
В ЯНАО бизнесмен купил у мэрии паром, но его потребовали утилизировать
13:55
Минобороны РФ: ВСУ атаковали Крым 13 беспилотниками
13:53
Роспотребнадзор назвал топ-5 полезных ягод ХМАО
13:51
Минпромторг нашел новый способ продвигать российскую спецтехнику на внутреннем рынке
13:50
ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар
13:46
В Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
13:46
Песков: Россия продолжит СВО для безопасности страны
13:45
Доходы жителей Челябинской области возросли за год почти на семь процентов
13:45
В ХМАО стремительно растут зарплаты нефтяников
1
13:44
В Перми продается кафе, которое создал скандальный ресторатор
13:42
Представитель Абрамовича опроверг данные об уголовном преследовании бизнесмена
1
13:41
Курганца обманули на 45 тысяч рублей при покупке билетов на сайте
13:38
Свердловчанин, раненый на СВО, остался без выплат
13:36
ВСУ устроили массовый налет дронов на Энергодар
13:34
Жители Подмосковья столкнулись с радиационным туманом 8 сентября
1
13:27
Сенатор Муратов: у курганского завода появился собственный гимн. Видео
1
13:25
Когда в Перми включат отопление
13:24
Медведев: Россия вправе требовать репарации от Финляндии
2
13:24
В центре Челябинска построят новый цех компании «Союзпищепром»
13:22
Челябинским заводам возместят деньги за станки, купленные в лизинг
1
13:21
Переночевали в доме: появились новые подробности поисков беглых зеков в Екатеринбурге. Фото
13:18
В Челябинске погибла 13-летняя школьница
13:18
Попытка номер три: тюменские власти ищут подрядчика для проекта на сотни миллионов рублей. Скрин
13:15
МЧС объявило штормовое предупреждение для свердловчан
13:14
Суд отклонил апелляцию жителя ХМАО, который уклонялся от службы в армии
13:12
Минимум 15 человек пострадали в результате теракта в Иерусалиме
13:12
Когда откроют бассейн КГУ в Кургане. Инсайд
13:11
Россиян предупредили о резком подорожании свинины
2
13:06
В центре Екатеринбурга продают квартиры с ремонтом в готовой новостройке по цене ниже рынка
1
13:03
Медведев обвинил Финляндию к подготовке войны с Россией
4
13:03
Как в фильме ужасов: тюменку напугала аллея с подвешенными плюшевыми медведями. Видео
1
13:01
В судейском корпусе ЯНАО появились новые вакансии
13:01
Официальный канал президента России начинает работать в MAX
12:55
Эксперт заявил о начале нового этапа СВО
1
12:55
Минтербез назвал причину громких хлопков и летающих вертолетов в небе над Пермью. Видео
12:54
Володин: запрос на справедливое мироустройство достиг своего максимума
12:51
В Челябинске арестовали банду подростков, охотившихся на бомжей
12:46
В Иерусалиме террористы расстреляли автобус с пассажирами
12:44
Канал президента России появился в мессенджере MAX
12:42
С берега челябинского озера Тургояк вывезли более 160 мешков с мусором
12:42
У реки два берега: на тюменском мосту появилась загадочная надпись, что она значит
12:41
Жители ХМАО ринулись скупать квартиры на вторичном рынке
12:40
Тюменский детсад заплатит 20 тысяч рублей девочке за выбитый во время игры зуб
12:40
Фиговый коктейль, салат и десерт: в пермских ресторанах появилось осеннее меню
12:36
Долгое ожидание заказа и вкусная еда: курганцы оценили новое кафе с бабл-ти. Фото
2
12:35
Губернатор ХМАО добавил полномочия своему заместителю по соцвопросам
12:34
В МВД дали советы по защите профиля в Telegram
12:34
Как пройдут выборы губернатора в Пермском крае: главное
2
12:33
Мантуров: РФ обсуждала с Китаем сотрудничество в добыче редкоземельных металлов
12:31
В Перми завершили благоустройство десяти школьных дворов. Фото
12:31
«Мы остановили их»: прокурор запросил срок друзьям, избившим бизнесмена в Екатеринбурге
12:31
Кухарук добавил полномочий главе аппарата губернатора ХМАО
12:30
Суд отказал спикеру горсобрания Чебаркуля Баландину в участии в выборах
12:28
Губернатор ХМАО усилил своего заместителя
12:27
Воспитатель, диджей и соратник скандального коуча: кто участвует в выборах пермского губернатора. Инфографика
2
12:26
Пермяков оштрафовали на миллионы за неоплату парковки
12:25
Свердловчане стали чаще погибать в авариях
12:23
В Тюменской области отменили особый противопожарный режим
12:22
Сырский признал многократное превосходство ВС РФ над ВСУ
12:22
Как выглядит бассейн КГУ изнутри, который обещали открыть к началу учебного года в Кургане. Фото, видео
4
12:21
Bloomberg: ЕС хочет ужесточить санкции против российских нефтяных компаний
12:20
Губернатор ХМАО назначил себе нового зама
12:15
Аналитики объяснили рост популярности агентов по недвижимости на рынке жилья в России
1
12:15
В Тюмени скончался известный журналист
1
12:11
Онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате
12:08
Электрочайник и умная колонка: за что тюменцы готовы переплатить при аренде жилья
12:08
Пермский рыбак поймал огромного судака и отпустил его. Фото
12:08
Задержан гражданин Азербайджана, готовивший теракты в России по заданию Украины. Видео
12:04
Названа дата начала бабьего лета в Пермском крае
11:59
Врачи ХМАО спасли жизнь ребенка, попавшего в реанимацию после укуса змеи
1
11:59
Завхозу детсада в Екатеринбурге вынесли приговор из-за гибели девочки
11:57
У свердловчан остался последний шанс проголосовать на выборах губернатора где угодно
5
11:51
Власти рассказали, когда в Тюмени включат отопление
11:50
Лерчек и ее мужа обвинили в переводе за границу четверти миллиарда рублей
11:49
В Лабытнанги подросток нашел телефон и перевел деньги с банковского приложения
11:49
ФСБ предотвратила теракты на юге России
2
11:44
В ХМАО обновляют трассу, ведущую в Томскую область
11:43
В Кургане подростка приговорили к семи годам колонии за закладки
11:42
Глава Федерации тенниса России Тарпищев попал в базу «Миротворца»*
11:42
Тюменские магазины начали охоту за гостями форума TNF
11:36
В Пермском крае скончался настоятель Петропавловского храма
11:34
Лада Дэнс накопила долги по коммуналке на полмиллиона рублей
11:34
На Ямале будут судить чиновницу за махинации с муниципальными контрактами
11:33
В Красновишерске на севере Пермского края в лесу обнаружили эмбрион
11:29
В телефонах пленных обнаружили видео с расстрелами гражданских машин
11:29
Зеку, которого поймали после побега из СИЗО Екатеринбурга, грозит 5 лет: главное о его задержании
11:25
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции о пытках
11:22
В Тюмени человек выпал из окна многоэтажки и выжил
11:20
Блогеров Чекалиных обвинили в переводе денег за границу
1
11:19
Подача тепла в дома Салехарда будет поэтапной
11:19
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана
11:18
«Газпром» нашел кому продать свою долю в нефтегазовой нидерландской компании
11:16
Челябинцы раскупили билеты на концерт этно-музыканта Олены УУТАй
11:15
В Челябинске появится новая прогулочная зона
11:13
Мэрия Кургана выделила новый участок застройщику на бульваре Солнечный
5
11:09
Передышка перед штормом: прогноз магнитных бурь 9 сентября
11:06
На востоке Польши разбился второй неизвестный дрон за неделю
11:03
Число желающих отправить войска на Украину поубавилось после заявления Путина
1
11:01
В Тюмени за выходные госпитализировали свыше 600 человек
11:01
Второй беглец из СИЗО в Екатеринбурге оказался вооружен
11:00
В Курганской области умер чиновник Курлов, имевший грамоту Верховного Совета СССР. Фото
1
11:00
Яркие и легендарные: какие звезды выступят на юбилее Салехарда
10:59
Челябинец два дня издевался над сожительницей: женщина скончалась от травм
1
10:58
В петербургском отеле зарезали 15-летнюю девушку
1
10:57
В День города Челябинска обеспечат повышенные меры безопасности
10:56
Ямальская авиакомпания анонсировала еще один рейс из Тюмени
10:56
Часть Киева осталась без света из-за взрывов на Трипольской ТЭС
10:51
В Челябинске за месяц снесли 380 ларьков
1
10:50
В Тюмени устроят кабачковый рейв
10:49
В ямальском селе спасатели сутки искали мужчину, пропавшего из лодки
10:47
Один из богатейших пермских депутатов расстроился из-за неурожая грибов. Фото
10:47
Самолет, летевший из Екатеринбурга в Турцию, совершил экстренную посадку. Скрин
10:47
Генпрокуратура выявила злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ
13
10:45
В Тюмени резко подскочили цены на обогреватели
10:45
В доме пермячки завелся ядовитый паук-оса. Фото
10:44
На Ямале общественники устроили флешмоб по высадке деревьев
10:44
В Челябинске закроют переезд в сторону аэропорта
10:39
В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый
10:35
В «Притяжении» в Магнитогорске прошел масштабный фестиваль летних видов спорта. Фото
10:34
Зеку, который сбежал из СИЗО Екатеринбурга, удалось пройти 14 км. Фото
10:34
В Чебаркуле 12 единороссов пытались снять с выборов соперников-самовыдвиженцев
10:32
Кадыров назвал Трампа давним фанатом Путина
10:27
Чекунков: программа доступного арендного жилья в Арктике стартует в ЯНАО
10:27
Отопление в детских садах и больницах Челябинска могут включить раньше срока
10:26
В Нижневартовске пожарные спасли 10 человек из огня в многоэтажке. Фото
10:25
Shot: Украина экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек
5
10:23
Между Челябинском и Курганом отремонтировали восемь километров трассы
1
10:17
Минкульт обязал музеи Пермского края согласовывать новые выставки
10:11
Мишустин выделил Челябинской области 71 миллион на питание беженцев с Донбасса
10:11
Тюменские власти созывают штаб из-за массового увольнения сотрудников завода
10:11
У педагогов ХМАО появилась возможность выйти на пенсию досрочно
10:09
В Сумской области ликвидирован командир украинской пограничной заставы
10:08
Свердловчанин потерял крупную сумму после звонка «сотрудников банка»
10:06
В ЯНАО экскаваторщик-самоучка полгода работал с фальшивыми правами
1
10:04
Генерал руководил операцией по задержанию беглого зека в Екатеринбурге. Видео
10:03
Зарплаты пермяков за месяц выросли на 1,3%
1
10:02
Допрошены семь свидетелей по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов
09:55
В Кургане на Троицкой площади модернизируют фонтан
4
09:52
В ЯНАО суд рассмотрит дело о пытках и похищении полицейскими
09:49
Челябинские фирмы раздают персональные данные иностранцам
09:46
Бабье лето настало: москвичей порадовали прогнозом погоды на новую рабочую неделю
09:46
Задержки и отмены рейсов в России утром 8 сентября: обстановка в аэропортах
09:44
В Тюмени закупят десятки новых автобусов
1
09:36
ВСУ остались без связи на передовых позициях в Харьковской области
09:30
Больше половины молодых свердловчан готовы переехать в Пермь
3
09:30
Салехарду 430 лет: концерты, шоу, экстрим, спектакли, чаепитие, ярмарки, угощения, звезды
09:25
Над Тульской областью отражена атака БПЛА ВСУ
09:24
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
09:20
Что известно о вернувшемся в Курган осужденном бывшем силовике Половникове
2
09:11
ВС РФ отразили атаку семи украинских дронов
09:10
ВСУ атаковали Тульскую область с помощью БПЛА
09:08
В Венгрии назвали шантажом удары Украины по нефтепроводу «Дружба»
09:08
Генпрокуратура требует от экс-замминистра энергетики России Светлицкого вернуть бизнес государству
1
09:02
Курганец на иномарке въехал в здание общежития и сбил пешехода. Фото, видео
7
09:00
Ариана Гранде впервые получила премию MTV Video Music Awards
08:51
Глава Минстроя не исключил снижение возраста ипотечного заемщика до 18 лет
08:50
На Центральном стадионе Челябинска создадут 70 мест для инвалидов-колясочников
08:48
Китай ищет инвесторов среди крупнейших российских энергетических компаний
08:48
Пермякам без опыта предлагают зарабатывать больше 260 тысяч рублей на «удаленке»
08:41
У композитора Родиона Щедрина появились наследники
08:40
Побег арестантов, избиение тренера, новые трамваи для Екатеринбурга: 8 свердловских событий недели
08:32
Задержан арестант, который с другом сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга
08:30
Топ-5 лучших школ Курганской области по итогам ЕГЭ
9
08:30
Экс-министр МВД Коми Половников добился в Кургане смягчения приговора
08:28
С капитана московского «Спартака» Зобнина второй раз взыскали долг за капремонт
08:20
Контракт ставленницы уволившегося серого кардинала правительства ХМАО оказался под угрозой. Инсайд
08:18
Тысячам компаний в России объявлено предостережение из-за роста цен
7
08:00
Минобороны требует с РЖД 40 млн рублей
1
08:00
В Тюменской области неделя начнется с дождей
08:00
Похвала от Мишустина, скандальное ИИ-расписание и Пермский марафон: топ-7 новостей Прикамья
08:00
В школах запретили хиджабы, глава «Сургутнефтегаза» сменил первого зама: события недели в ХМАО
08:00
Поджигатели в Кургане, лучшие школы и огромные инвестиции: топ событий недели в регионе
1
07:58
Юные пермские футболисты рискуют остаться без крытого стадиона на всю зиму
07:57
В Ивановской области ввели режим опасности атаки БПЛА
07:52
Песков объяснил сложность урегулирования на Украине позицией Европы
1
07:48
Новые обвинения Юревичу, священник-убийца, крематорий в ПВЗ и старт «Трактора»: 9 челябинских событий недели
07:45
«Бабье лето» придет в Свердловскую область
07:45
Курганский департамент экономики остался без начальника ключевого управления
3
07:41
Мадуро в ответ на обвинения Трампа отправил войска на границу с Колумбией
07:40
Грандиозное празднование юбилея Нового Уренгоя и досрочное голосование: семь главных событий недели на Ямале
07:33
Кадыров прокомментировал планы Трампа по Украине
3
07:32
Появились новые подробности нападения на екатеринбуржца, который хотел сменить УК
07:30
В ЯНАО школьник на электросамокате угодил под колеса авто. Фото
07:23
Кубань оказалась самым опасным регионом для автомобилистов
07:15
С бывшим замминистра обороны Ивановым проведут следственные действия
07:09
Осужденному экс-замглавы Росприроднадзора Митволю отказали в помиловании
1
07:05
Задержание подростка-агрессора и новый закон «О тишине»: главные события прошедшей недели в Тюменской области
07:01
Челябинцам раскрыли, когда в город придет бабье лето. Скрин
06:59
Россия отправила пострадавшему от землетрясения Афганистану палатки и одеяла
06:57
Пермский «Амкар» проиграл ключевой матч дзержинскому «Химику». Видео
06:54
В Госдуме анонсировали индексацию зарплат бюджетников с 1 октября
2
06:52
В ХМАО ищут специалистов на месторождение на зарплату свыше полумиллиона рублей
1
06:47
Тропический шторм «Тапа» достиг побережья Китая
06:44
Тимати объявлен в розыск на Украине
06:39
В Соцфонде объяснили, когда не оплачивается больничный лист
06:36
Из квартиры с крысами в президентский пул: карьера и жизнь Маргариты Симоньян
19
06:27
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие
1
06:22
Трамп: лидеры ЕС приедут в США обсуждать Украину
1
06:20
Тюменцев предупредили о плохой видимости на трассе
06:15
Назван главный поставщик персиков в Россию
2
06:10
Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины
06:05
Считается деликатесом: свердловчане нашли гриб, пораженный паразитом. Фото
05:45
В Госдуме предложили изменить принцип индексации пенсий
05:38
Пенсии двух категорий россиян вырастут с начала октября
1
05:35
В Кремле заявили о расширении круга стран, осознающих необходимость СВО
05:33
Пермский край опустился в рейтинге регионов по качеству рынка труда
1
05:30
Сильные ветра и похолодание: какая погода ждет Ямал на предстоящей неделе
05:17
Пьяный в стельку водитель мотоблока устроил гонки по челябинскому городу
05:04
Трамп объявил о планах провести переговоры с Путиным
1
04:49
Пленный ВСУ раскрыл детали неэффективной подготовки мобилизованных
04:40
МВД Турции предупредило о решительных мерах против незаконных митингов
04:32
Женская хитрость круче мужского кулака: кто покинул шоу «Большой куш: Бангкок» в 10 выпуске
1
04:30
Стали известны планы Трампа по поводу разговора с Путиным
04:23
Свердловская область вошла в десятку регионов с высокими зарплатами
1
04:22
Осужденный из Краснодарского края ради любви сбежал в Курганскую область
1
04:08
Песков рассказал, когда пройдет послание Путина Федеральному собранию
04:05
Тюменская область вылетела из топ-10 регионов РФ по рынку труда
03:39
Недовольные Эрдоганом устроили массовые беспорядки в Турции: суть конфликта и все известное
03:25
Редкий гриб обнаружили в лесах Курганской области. Фото
2
03:25
В Стамбуле вспыхнули беспорядки против Эрдогана, начались стычки с силовиками. Видео
03:23
«Пришла беда»: полное заявление Симоньян о страшной болезни и экстренной операции
3
03:22
Зеленский допустил победу без возврата под контроль всех регионов
4
03:17
Ермак оказался в центре обвинений в подкупе американского сенатора
1
03:07
От детских забегов до марафонского триумфа: как это было на главном старте года в Перми. Фоторепортаж
03:05
В Турции вспыхнули антиправительственные беспорядки, начались стычки с полицией: онлайн-трансляция
02:56
Генпрокурор высказался о приватизации в России
1
02:32
Трамп ограничился кратким комментарием о разговоре с Токаевым
02:31
Аэропорт Калуги прекратил принимать и отправлять рейсы
02:30
Аэропорт Калуги временно прекратил свою работу
02:16
Атака ВСУ на Донецк: ребенок и пятеро взрослых получили ранения
01:57
Смельчак без страховки залез на главный недострой Екатеринбурга. Видео
2
01:54
Симоньян назвала самое победоносное оружие РФ, и это не «Орешник»
01:50
Симоньян шокировала новостью о страшной болезни: история ее отношений с впавшим в кому Кеосаяном
44
01:38
В Салехарде раскупили билеты на концерт легендарной рок-группы
01:34
Еще одна трагедия в семье Симоньян: что известно о тяжелой болезни журналистки и ее муже, впавшем в кому
5
01:23
Александру Овечкину вручили уникальный телефон в честь рекорда НХЛ
1
01:12
В ХМАО турнир по конному спорту собрал более 160 спортсменов из России и СНГ
00:55
Guardian: Абрамовича заподозрили в отмывании миллиардов на сделке с «Сибнефтью»
00:48
Головин дал 100%-ную гарантию на возможность сборной РФ выйти на Евро
2
00:42
Симоньян заявила о тяжелой болезни и вынужденной операции. Видео
8
00:35
ВСУ массово атаковали сразу несколько регионов РФ: что известно к этому часу
00:30
Жители ХМАО увидели полное лунное затмение. Фото
00:28
В Кургане у 19-летней девушки аферисты выманили 11 миллионов рублей
5
00:06
В России выступили за удорожание энергетиков
00:04
Полное лунное затмение явится над РФ, на небе заметили Кровавую Луну. Фоторепортаж