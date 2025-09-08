Акиньшина выложила совместное фото с Козловским, подогрев слухи о романе

38-летняя актриса Оксана Акиньшина впервые за пять лет отношений опубликовала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена в РФ) совместное фото с 40-летним Данилой Козловским. На снимке пара запечатлена во время отдыха на морском побережье: Козловский обнимает актрису, оба радостно улыбаются в камеру. URA.RU рассказывает о предполагаемом романе актеров и их предыдущих отношениях.
Как начинался роман Акиньшиной и Козловского
Предполагаемый роман Акиньшиной и Козловского начался в 2020 году на съемках фильма «Чернобыль». В то время оба актера были связаны другими отношениями: Козловский встречался с актрисой Ольгой Зуевой, а Акиньшина была замужем за продюсером Арчилом Геловани.
Слухи о романе пары начали появляться еще в 2020 году, однако они не подтверждали свои отношения публично. По информации «Пятого канала», иногда их видели вместе на мероприятиях или в путешествиях, но официальных заявлений не было. В 2022 году Козловский уезжал за границу для работы над собственным шоу, а Акиньшина оставалась в России, продолжая участвовать в проектах.
«Никто не посвящает работе с артистами столько времени, как Данила Козловский. Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто. На съемках "Чернобыля" мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии весомый период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить», — рассказывала Акиньшина в интервью журналу «Собака.ru».
Минувшей зимой поклонники заметили совпадение: фотографии из Африки, опубликованные в аккаунтах актеров, были сделаны в одном месте и в одно время, что подтвердило, что пара продолжает совместно путешествовать. Также актеры вместе ездили в Грузию и навещали детей Акиньшиной, отказываясь от комментариев.
Новое совместное фото в соцсети стало первой публичной демонстрацией их отношений и вызвало волну обсуждений в интернете. Поклонники предполагают, что это может быть подготовкой к важному событию — свадьбе или пополнению в семье. Подписи под снимком актриса не оставила, и место его съемки не указала, но фанаты отметили радость на лицах знаменитостей.
Личная жизнь Оксаны Акиньшиной до Козловского
Оксана Акиньшина всегда привлекала внимание не только своими ролями на экране, но и насыщенной личной жизнью. В подростковом возрасте: актриса встречалась с Алексеем Чадовым, который тогда только начинал свою карьеру. Позже в ее жизни появился лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, с которым Акиньшина также состояла в отношениях. Эти связи принесли актрисе популярность не только как талантливой артистке, но и как женщине, чьи отношения обсуждались журналистами.
Серьезные отношения у Акиньшиной начались в 2007 году, когда она вышла замуж за Дмитрия Литвинова, кинодистрибьютора и директора пиар-компании. В этом браке, который длился до 2010 года, у пары родился сын Филипп.
В последующие годы Оксана встречалась с Алексеем Воробьевым — начинающим на тот момент певцом и актером. Эти отношения продлились недолго.
В 2012 году, Акиньшина вступила во второй брак — на этот раз с кинопродюсером Арчилом Геловани, с которым познакомилась на съемках приключенческой комедии «Любовь с акцентом» в 2011 году. В 2013 году у пары родился сын Константин, а в 2017 году — дочь Эмми. Однако уже в 2018 году супруги расстались из-за накопившихся противоречий. В сети долго ходили слухи, что дети остались с отцом, но по последним данным, Оксана живет с ними в Москве, а дети регулярно навещают отца в Грузии.
В интервью журналу «ОК!» Оксана Акиньшина говорила о бывшем муже: «В плане психики у нас много общего, но мужчина, наверное, должен быть другим. Должны быть в нем какие-то струны, которые весь этот процесс уравновешивали бы. Он очень эмоциональный, не всегда собранный, и в какой-то ответственный момент решение все равно принимаю я».
Личная жизнь Данилы Козловского до Акиньшиной
Данила Козловский также известен как талантливый актер и режиссер, чья личная жизнь не менее насыщенна, чем его карьера. В 2008 году он женился на польской актрисе Урсуле Магдалене Малке, с которой учился на одном курсе на факультете актерского искусства и режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ).
Этот брак продлился три года, после чего пара расстала