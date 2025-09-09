«Известия»: НАТО отрепетирует блокаду военных объектов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения пройдут с 9 по 12 сентября
Учения пройдут с 9 по 12 сентября Фото:

Военно-морские силы НАТО с 9 по 12 сентября примут участие в учениях Dynamic Guard-II 2025 в акватории залива Анталья и Восточного Средиземноморья. Маневры пройдут с целью поддержания высокого уровня квалификации участников НАТО в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противоракетной обороны (ПРО). Эти учения могут быть направлены на отработку сценариев блокады и радиоэлектронного подавления российских военных объектов в Сирии, считают эксперты.

«Силы НАТО в Восточном Средиземноморье могут отрабатывать сценарий воздействия средств радиоэлектронной борьбы на российские объекты в Хмеймиме и Тартусе. Эти базы играют важное стратегическое значение для России», — приводит слова военного эксперта Дмитрия Болтенкова издание «Известия».

Эксперты отмечают, что российские базы в Сирии выполняют ключевую логистическую функцию для снабжения воинских подразделений, в том числе Африканского корпуса, на фоне закрытого воздушного пространства Европы. Действия НАТО могут быть расценены как провокация и усилить напряженность в регионе, где уже фиксируется рост активности иностранных военных сил.

Официальные представители стран-участниц НАТО пока не комментировали возможные сценарии применения РЭБ против российских объектов. В то же время, по данным открытых источников, маневры Dynamic Guard-II 2025 являются частью регулярной подготовки блока к современным угрозам в сфере информационной и радиоэлектронной борьбы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военно-морские силы НАТО с 9 по 12 сентября примут участие в учениях Dynamic Guard-II 2025 в акватории залива Анталья и Восточного Средиземноморья. Маневры пройдут с целью поддержания высокого уровня квалификации участников НАТО в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противоракетной обороны (ПРО). Эти учения могут быть направлены на отработку сценариев блокады и радиоэлектронного подавления российских военных объектов в Сирии, считают эксперты. «Силы НАТО в Восточном Средиземноморье могут отрабатывать сценарий воздействия средств радиоэлектронной борьбы на российские объекты в Хмеймиме и Тартусе. Эти базы играют важное стратегическое значение для России», — приводит слова военного эксперта Дмитрия Болтенкова издание «Известия». Эксперты отмечают, что российские базы в Сирии выполняют ключевую логистическую функцию для снабжения воинских подразделений, в том числе Африканского корпуса, на фоне закрытого воздушного пространства Европы. Действия НАТО могут быть расценены как провокация и усилить напряженность в регионе, где уже фиксируется рост активности иностранных военных сил. Официальные представители стран-участниц НАТО пока не комментировали возможные сценарии применения РЭБ против российских объектов. В то же время, по данным открытых источников, маневры Dynamic Guard-II 2025 являются частью регулярной подготовки блока к современным угрозам в сфере информационной и радиоэлектронной борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...