ФСБ заинтересовалась спорами Кадырова с дагестанцами об имаме Шамиле

В ФСБ озабочены риском возникновения межнациональных конфликтов после спора главы Чечни Рамзана Кадырова с жителями Дагестана об имаме Шамиле. Один из сотрудников ведомства обратился за разъяснением к главе Дагестана Владимиру Васильеву.
«Вопрос о будущем отношений между республиками Васильеву задал один из выпускников военного вуза, прибывших в Дагестан для несения службы и получивших приглашение на встречу с главой региона. В ответ Васильев заявил, что никакой почвы для дестабилизации ситуации нет и призвал смотреть на происходящее „спокойно, взвешенно“», — сообщается в сюжете РГВК «Дагестан». Журналисты издания «Новое дело» утверждают, что решение по урегулированию сложившейся ситуации все еще не найдено, что и вызвало интерес со стороны ФСБ.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что имам Шамиль, правивший в Дагестане и Чечне в 19 веке, по его мнению, виноват в том, что количество чеченцев сократилось вдвое, напоминает агентство Nation News. Эти слова в парламенте Дагестана сочли оскорбительными. Вслед за этим дагестанский журналист Руслан Курбанов попросил Кадырова об интервью, чтобы помирить два народа, чеченский лидер впоследствии принял это приглашение.
Шамиль с 1834 по 1859 год был третьим имамом Дагестана. В 1840-м он захотел объединить жителей Западного Дагестана и Чечни, а также стать имамом Чечни. С того времени он воевал с армией царской России, пока его не пленили. Позже имперские власти отпустили Шамиля.