В Дагестане возмутились словами Кадырова

Рамзан Кадыров назвал роль имама Шамиля в кавказских войнах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Народного собрания (парламент — прим. ред.) Дагестана Хизри Шихсаидов раскритиковал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о репрессиях имама Шамиля в отношении чеченского народа. К критике присоединился муфтият Дагестана.

Ранее Кадыров дал интервью о 20-летии с начала второй чеченской войны, в котором заявил, что правление имама Шамиля, считающегося героем народов Северного Кавказа, привело к сокращению численности чеченского народа вдвое. Живший в XIX веке деятель, по мнению главы Чечни, привел его народ к трагедии, пишет дагестанское издание «Черновик».

«Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями», — заявил Шихсаидов.

Муфтият Дагестана на своем сайте опроверг информация о том, что имам Шамиль восстал против своей страны. «В той ситуации он всего лишь отстаивал в течение двадцати пяти лет отчие дома и земли своих собратьев, но, когда понял бессмысленность этой войны, он пошел на переговоры», — пояснили муфтияте. Кроме того, в организации назвали некорректным упоминание имама Шамиля в контексте чеченских войн в 90-х.

Шамиль с 1834-го по 1859 год был третьим имамом Дагестана. В 1840-м он захотел объединить жителей Западного Дагестана и Чечни, а также стать имамом Чечни. С того времени по 1859 год он воевал с армией царской России, пока его не пленили. Позже имперские власти отпустили Шамиля. После этого он три раза встречался с императором Александром II.