09 августа 2019

Нашелся человек, готовый помирить Кадырова с дагестанцами. ВИДЕО

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Клипарт. Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзана Кадырова попросили об интервьюФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Политолог и журналист, уроженец Дагестана Руслан Курбанов заявил, что готов «остановить разногласия» между дагестанцами и чеченцами. Для этого старший научный сотрудник Института востоковедения РАН попросил аудиенции у главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я готов приехать в центр Грозного. Я хотел бы взять интервью у самого главы Чечни Рамазана Кадырова», — заявил Курбанов на своей странице в Instagram. Политолог объяcнил желание поговорить с главой республики стремлением «остановить разногласия и эти оскорбления между нашими народами».

В беседе с «URA.RU» Курбанов отметил, что заявления Кадырова вызвали на Кавказе «большой резонанс». «По этому поводу нужно начинать широкий диалог, здесь должны участвовать более старшие земляки, более влиятельные политики включиться. Я своим интервью лишь хочу донести позицию главы Чечни», — сказал он. Политолог добавил, что обратился с предложением в администрацию Кадырова и пока ждет ответа.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что у чеченцев и дагестанцев «никакого спора нет». «Рамзан Ахматович четко и ясно высказал свое мнение. Он озвучил исторические факты. Рамзан Ахматович с уважением относится к памяти имама Шамиля. Никакой почвы для споров с дагестанским народом нет и не могло быть, нет никакого недопонимания, мы братские народы», — отметил Каримов в беседе с нашим агентством.

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» заявил, что правление имама Шамиля, который в середине 19-го века являлся имамом Чечни и Дагестана и воевал с Российской империей, привело к сокращению численности чеченского народа вдвое. Эти слова возмутили представителей парламента Дагестана.

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