Пермские власти рассказали, как будет выглядеть главный имиджевый проект региона

Максим Решетников разъяснил будущее Пермской художественной галереи Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Конкурс по строительству Пермской художественной галереи на месте завода имени Шпагина будет объявлен в ближайшие несколько недель. Об этом заявил глава Прикамья Максим Решетников на совете культуры при губернаторе, передает корреспондент «URA.RU». В свою очередь, краевой министр культуры Вячеслав Торчинский пояснил, как будет выглядеть главный имиджевый проект региона.

«В конце октября, как ожидается, подрядчик выйдет на строительную площадку», — сказал Решетников. Говоря о реконструкции пространства завода, Торчинский отметил, что сформировалось «предварительное видение» того, каким будет культурное пространство.

Предполагается, что культурный кластер будут посещать миллион человек в год. На территории разместятся Пермская художественная галерея, краеведческий музей, театр «У моста» и ряд других объектов. Договоренность о переезде театра «У моста» на площадку завода с худруком театра Сергеем Федотовым достигнута. Также будет организован большой «креативный общепит», сказал Торчинский. Сейчас ведутся консультации с московскими культурными пространствами «Флакон» и «Винзавод».

Минкультуры также ведет переговоры с рестораторами по размещению здесь гастрономического кластера с фудкортом, ресторанами и рынками. Все уличное пространство бывшего завода будет оформлено в стиле Пермского периода. Площадь художественной галереи должна составить 20 тысяч квадратных метров.