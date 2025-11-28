В Перми при неизвестных обстоятельствах пропала школьница

В последний раз девушку видели 27 ноября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми 27 ноября подросток Голубцова Вика вышла из дома и исчезла. Девочку второй день ищут по всему городу. Об этом сообщили добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Голубцова Виктория Александровна, 17 лет, город Пермь, Пермский край. 27 ноября 2025 года вышла из дома и не вернулась. Может находиться в вашем районе!» — говорится в заявлении волонтеров.