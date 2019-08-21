В Североуральске (Свердловская область) на шахте «Ново-Кальинская» произошло обрушение горной породы. Под завалом оказался один из рабочих.
«Обрушение вызвано горным ударом (микроземлетрясением — прим. ред.), сообщение о ЧП зафиксировано в 16:39. На уровне 1040 [метров] остался один рабочий Сергей Котов 1970 года рождения. Сейчас его откапывают силами работников шахты», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Шахтер остался жив, при нем имеется средство связи, с помощью которого он поддерживает контакт со спасателями.
Шахта «Ново-Кальинская» входит в структуру ОАО «Севуралбокситруда». Она добывают бокситовую руду.
В июне исследователи зафиксировали рост сейсмической активности в регионе. Тогда в 70 километрах от Североуральска, в районе поселка Черноярка, произошло крупное землетрясение магнитудой 3,6 балла.