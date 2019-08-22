Пушков оценил условия возврата России в G8

Странам Запада не следует ставить России какие-либо условия для возвращения страны в G8 («Большую восьмерку»). Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению. Выставление условий России — плохая политика», — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter. По мнению политика, заседания и саммиты нынешнего состава «Большой семерки», в которую не входят Россия и Китай, уже не вызывают в мире никакого интереса.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Россия сможет снова войти в состав стран «Большой восьмерки» при условии возвращения Украине Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. Также он полагает, что Россия должна вернуть на родину арестованных украинских моряков и других «политзаключенных», отмечает «Национальная служба новостей».
До этого президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорились пригласить Россию к участию в саммите «Большой семерки» в 2020 году. С соответствующим предложением выступил Макрон, а Трамп поддержал его. Ожидается, что глава США обсудит эту тему в ближайшее время на встрече с лидерами G7, напоминает агентство Nation News. 19 августа Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на Лазурном берегу во Франции. После этого Макрон по-русски написал в Facebook, что «Россия — глубоко европейская страна».