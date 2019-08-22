Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Владимир Зеленский назвал условия для возвращения РФ в состав «Большой восьмерки» Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Россия сможет снова войти в состав стран «Большой восьмерки» при условии возвращения Украине Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. С таким заявлением украинский лидер Владимир Зеленский выступил на своей странице в Facebook.

Президент Украины напомнил, что Россия приостановила участие в G8 в 2014 году. «Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков станет реальным серьезным сигналом миру о том, что Россия готова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский.

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония. Украина не относится к этой международной организации, уточняет агентство Nation News.