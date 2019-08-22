Прокурор Пермского края раскритиковал работу полиции

У прокурора Прикамья Андрея Юмшанова есть претензии к полиции и исполнительной власти региона Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская полиция подверглась критике со стороны прокурора края Андрея Юмшанова из-за плохой работы по профилактике наркомании и потреблению алкоголя, передает корреспондент «URA.RU». Об этом глава надзорного органа заявил 22 августа, выступая с докладом перед депутатами регионального парламента.

«Имеются серьезные претензии как к правоохранительным органам, так и к органам исполнительной власти», — заявил Юмшанов. Он отметил, что в Прикамье наблюдается рост отравлений наркотическими веществами (67 случаев за 6 месяцев в 2019 году против 53 в прошлом), в том числе со смертельным исходом (33 и 24 случая, соответственно). «Недостаточно ведется работа по привлечению лиц, вовлекающих граждан в употребление наркотиков», — добавил Юмшанов.

Он также отметил, что прокуратуре непонятно, как может снижаться количество привлекаемых к ответственности лиц за незаконную розничную торговлю алкоголем. В Прикамье зарегистрировано лишь 53 случая продажи алкоголя или спаивания детей. «Согласитесь, 53 таких факта на весь край — это явно не соответствует реальному масштабу проблемы. Почти в половине районов такая работа и вовсе не велась!», — резюмировал прокурор.