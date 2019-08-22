Игорь Крутой впервые рассказал о предательстве Лаймы Вайкуле

Российский композитор Игорь Крутой назвал свою версию конфликта с латвийской певицей Лаймой Вайкуле. Ранее артистка заявила, что автор музыки «катит бочку» на нее из-за фестиваля «Рандеву» в Юрмале, который она основала после ухода оттуда конкурса «Новая волна».
«Лайма лукавит», — сказал на это Игорь Крутой в интервью изданию «Аргументы и факты». Композитор уточнил, что в 2015 году он вел переговоры с латвийским властями о возвращении фестиваля «Новая волна» на прибалтийскую площадку, а Вайкуле ему помешала. «В сроки, когда должна была пройти „Новая волна“, Лайма делает свой фестиваль „Рандеву“, показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен», — пояснил композитор. «Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — добавил он. Крутой уточнил, что к Вайкуле он больше «никак не относится». Композитор также отметил, что до сих пор не рассказывал о конфликте с певицей, но после ее интервью решил ответить на обвинения, уточняет «
Сама Вайкуле ранее заявила, что Крутой на нее «несправедливо катит бочку» и называет предательницей за то, что она сделала в Юрмале свой фестиваль «Рандеву» после того, как российская «Новая волна» была перенесена в Сочи, напоминает агентство Nation News.