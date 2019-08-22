В курганском правительстве уволился директор проблемного департамента

Из правительства Курганской области уволилась директор департамента экономики Светлана Афанасьева. За последний год в департаменте сменилось несколько руководителей. Увольнение подтвердила сама бывшая чиновница в разговоре с «URA.RU».
«Я люблю свою работу, но опасаюсь за свое здоровье», — объяснила Афанасьева причину увольнения. Получить комментарий в пресс-службе правительства, кто займет ее пост, оперативно не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил. По данным неофициальных источников, временно возглавит департамент руководитель управления рыночной инфраструктуры Иван Смирных.
Светлана Афанасьева заняла пост директора департамента экономики в январе 2019 года. Его предшественником в департаменте был Константин Ермаков (сейчас врио начальника финуправления области). Череда перестановок в департаменте экономики началась после ареста и отставки экс-вице-губернатора Серегя Чебыкина.