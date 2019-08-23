Югорские хирурги научились делать уникальные операции без единого надреза

Пациентов с мочекаменной болезнью выписывают на следующий день после операции Фото: БУ ХМАО «Окружная клиническая больница»

Врачи из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска научились удалять камни в почках без разрезов. Благодаря уникальной для Югры методике уже через сутки после операции пациент может уходить домой. Об этом «URA.RU» рассказали в медицинском учреждении.

«Ежегодно через урологические отделения автономного округа проходят более 4000 пациентов, из них около 45% с мочекаменной болезнью. Только в больнице Ханты-Мансийска в год врачи выполняют до 500 операций по удалению камней из почек, в других городах округа их проводят на порядок больше», — рассказал заведующий урологическим отделением окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Максим Еломенко.

По словам Еломенко, на сегодняшний день проведено уже три таких операции. Все пациенты чувствуют себя прекрасно. Суть новой технологии в том, чтобы проникнуть в мочевыводящую систему без прокола, с помощью специального прибора с видеокамерой. Мастер-класс по современной методике провел петербургский уролог Алексей Емельяненко. Он отметил, что технология в два раза эффективней традиционной, а риск осложнений минимален.

«Данная методика сегодня активно используется в мире. При помощи гибкого эндоскопа специалисты осматривают почки, а после обнаружения камня применяют одну из методик уничтожения камней», — резюмировал Емельяненко.

По словам эксперта, данный вид оперативного вмешательства может применяться к детям и людям пожилого возраста.