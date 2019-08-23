Названы имена удерживаемых Украиной россиян, которые первыми вернутся на родину

Первыми россиянами, которых вернут домой в рамках готовящегося обмена, должны стать военнослужащие — прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов. Об этом сообщили журналистам адвокаты, знакомые с подробностями готовящегося обмена заключенными.
«Ожидаю их обмена очень скоро. В течение нескольких дней это должно уже произойти, — приводят «Известия» слова адвоката россиян Валентина Рыбина. Ранее он сообщал, что Одинцов и Баранов, приговоренные на Украине к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, испытывают серьезные проблемы со здоровьем, что вызывает опасения.
Правда, источники, близкие к процессу обмена, сообщают, что списки могут быть расширены в последний момент. Ожидается, что первый раунд обмена не станет массовым: в списке пока фигурирует всего несколько фамилий.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина предварительно договорились об обмене 33 удерживаемых в России украинцев на 33 россиян, которые находятся в местах заключения на Украине. Предполагается, что обмен будет происходить 28—29 августа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ей известны подробности предстоящего обмена. Тем не менее в ведомстве отказались раскрывать какие-либо детали.