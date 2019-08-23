22 августа 2019

Названы имена удерживаемых Украиной россиян, которые первыми вернутся на родину

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, спецназ, вежливые люди, армия, военные, солдаты
Двоих российских военных — Максима Одинцова и Александра Баранова — выкрали украинские спецслужбыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первыми россиянами, которых вернут домой в рамках готовящегося обмена, должны стать военнослужащие — прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов. Об этом сообщили журналистам адвокаты, знакомые с подробностями готовящегося обмена заключенными.

«Ожидаю их обмена очень скоро. В течение нескольких дней это должно уже произойти, — приводят «Известия» слова адвоката россиян Валентина Рыбина. Ранее он сообщал, что Одинцов и Баранов, приговоренные на Украине к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, испытывают серьезные проблемы со здоровьем, что вызывает опасения.

Правда, источники, близкие к процессу обмена, сообщают, что списки могут быть расширены в последний момент. Ожидается, что первый раунд обмена не станет массовым: в списке пока фигурирует всего несколько фамилий.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина предварительно договорились об обмене 33 удерживаемых в России украинцев на 33 россиян, которые находятся в местах заключения на Украине. Предполагается, что обмен будет происходить 28—29 августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ей известны подробности предстоящего обмена. Тем не менее в ведомстве отказались раскрывать какие-либо детали.

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