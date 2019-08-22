Захарова прокомментировала российско-украинский обмен заключенными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова имеет информацию о предстоящем обмене заключенными между Россией и Украиной, однако пока не может раскрывать детали. Об этом Захарова рассказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам Захаровой, все вопросы, связанные с обменом должны и будут решаться профессионалами и компетентными органами на правовой основе. «Информация есть, но поделиться я ей не могу», — приводит RT слова представителя внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина предварительно договорились об обмене 33 удерживаемых в России украинцев на 33 россиян, которые находятся в местах заключения на Украине. Предполагается, что обмен будет происходить 28—29 августа. Ожидается, что в обменные списки попадут украинские моряки, задержанные осенью прошлого года после инцидента в Керченском проливе.