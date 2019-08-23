Самолеты из Перми будут летать в Китай

Чартеры будут летать раз в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чартерные рейсы из Перми на остров Санья (Китай) начнутся 31 октября. Об этом рассказали «URA.RU» в аэропорту «Большое Савино».

«В этом году стартуют полеты в Китай. Перевозчик — Azur Air, туроператор — Anex Tour. Программа рассчитана на зимний сезон. Предположительно, будет один рейс в неделю — в четверг. Осуществлять полеты планируется на самолете типа Boeing 767-300. Это большой лайнер (вместимостью до 360 мест — прим.ред.), он может долететь до Китая без дозаправки. Airbus A320 или А319, например, туда напрямую не долетит», — рассказал пресс-секретарь «Международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов.

Перелет в одну сторону займет около 8,5 часов. Ранее туроператоры и перевозчики несколько раз пытались организовать чартер из Перми в КНР, но сталкивались с отсутствием спроса.