Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Первые поезда поедут по Крымскому мосту в декабре 2019 года Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в декабре, как и планировалось по графику. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Все по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года, это будет сделано», — цитирует федерального чиновника «РИА Новости». При этом глава Минтранса РФ отметил, что назвать оператора этих перевозок пока сложно. По мнению экспертов, вряд ли организацией перевозок по Крымскому мосту будет госкомпания РЖД, так как в этом случае она может попасть под масштабные западные санкции, которые сильно осложнят ее работу.

Крымский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем, является самым протяженным в России — 19 километров. Он был построен, чтобы материковая часть России имела прямое дорожное сообщение с Крымом. Главным подрядчиком при строительстве моста стала компания российского миллиардера Аркадия Ротенберга «Строгазмонтаж», а обслуживать автомобильную часть сооружения в течение двух лет будет также подконтрольная Ротенбергу компания «Мостотрест». В мае 2018 года была открыта автомобильная часть моста, железнодорожные составы пройдут по мосту только в декабре 2019 года.