Коренным жителям запретили ловить рыбу сетями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре из-за законов, запрещающих ловить рыбу сетями, коренное население осталось без традиционного промысла. Об этом «URA.RU» рассказали жители Березово.

«Запретили ловить рыбу. А как прокормить семью? Для тысяч югорчан, проживающих в отдаленных районах, рыба — единственный вид дохода. Голодать, конечно, не будем, но это уже беспредел», — рассказал журналисту агентства югорчанин, который просил не называть своего имени.

По словам мужчины, все началось в мае этого года, когда в силу вступил новый закон, запрещающий лов рыбы сетями. В августе ситуация повторилась. По словам рыбаков, сейчас рыбнадзор устраивает рейды по рекам Югры и буквально «терроризирует рыбаков». Такие рейды, в частности, проходят на реке Северная Сосьва.

Иной взгляд на ситуацию у представителя контролирующих органов. Старший госинспектор рыбохраны по Березовскому району Александр Смирнов заявил, что это не террор против рыбаков, а единственное средство остановить браконьеров. «Запрет на вылов рыбы сетями в период нереста и миграции — с августа по ноябрь — существует с 1969 года. Единственное, в этом году запрет коснулся КМНС. Ловить на удочку можно, и сетями ловить можно, но только не на Северной Сосьве и ее протоках. Но они сети ставят по 150-200 метров. Это браконьеры, которых мы и ловим, а они вам жалуются», — прокомментировал ситуацию Смирнов.

Ранее бойцов Росгвардии обвинили в превышении должностных полномочий во время совместных рейдов с инспекторами рыбохраны. В силовом ведомстве ответили, что никаких официальных жалоб на них не поступало.