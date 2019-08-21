Бойцов Росгвардии в ХМАО обвинили в избиении рыбаков

Очевидцы утверждают, что поиск браконьеров закончился избиениями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бойцов Росгвардии обвинили в превышении должностных полномочий во время совместных рейдов с инспекторами Рыбохраны по поимке браконьеров в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

За последние две-три недели сотрудники органов правопорядка совершили рейды по поселениям Ханты-Мансийского и Октябрьского районов. Они проверяют способы добычи рыбы из-за вступивших в силу изменений закона. «На Оби и всех ее притоках запрещено ловить рыбу сетями. Чем грешат многие жители ХМАО. Бойцы ОМОНа при выявлении подобных ситуациях зверствуют, грубо разговаривают, проводят обыски лодок и даже домов рыбаков. Не обходится и без рукоприкладства. Сначала бьют, потом спрашивают документы», — сообщил инсайдер.

Еще один источник «URA.RU» добавил, что действуют сотрудники Росгвардии на протяжении патрулирования всех поселений примерно одинаково. «В Ханты-Мансийском районе по пути встречается поселки Луговской, Кедровый, Белогорье, Урманный, затем идет уже деревня Малый Атлым Октябрьского района. Говорят, что прилично досталось от ОМОНа рыбакам из поселка Кедровый», — заявляет инсайдер.

Руководителя Нижнеобского территориального управления по ХМАО корреспонденту «URA.RU» не удалось застать на месте. В пресс-службе Росгвардии по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил.