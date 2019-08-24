Сотрудникам Google запретили обсуждать политику на работе

Google предупредила сотрудников о недопустимости разговоров на политические темы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В американской компании Google сотрудникам запретили обсуждать политику и новости на рабочем месте. Такие разговоры, по мнению руководства корпорации, могут «подорвать доверие».

«Наша главная обязанность — делать ту работу, для которой мы были наняты, а не тратить рабочее время на дебаты по нерабочим темам», — говорится в рекомендациях к сотрудникам, на которые обратил внимание Forbes.

Менеджеры компании предупредили подчиненных, что будут удалять форумы, на которых ведутся дискуссии, а также могут ограничить права на комментирование, просмотр и публикацию сообщений. Руководство Google считает, что негативные высказывания сотрудников могут оказать серьезное влияние на компанию и пользователей поисковика.