Захарова озвучила лучший ответ на все вопросы

Мария Захарова посмеялась над предложением отвечать молчанием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отнеслась к совету молчать в ответ на некоторые вопросы. Об этом пожелании дипломат сообщила на своей странице в Facebook.

«Помните, что иногда молчание — лучший ответ», — гласит записка с предсказанием, фотографию которой опубликовала Захарова. «Это ж надо! Пожелание себе вытащила», — смеясь, отметила она.

Применить совет Захаровой представилась возможность практически сразу. «Поздравьте украинцев с Днем незалежности [независимости]. Сможете?» — спросил дипломата пользователь Хейдарли Фарид. Захарова на это ответила молчанием и смайликом, указывающим на фотографию с пожеланием.

Дипломат довольно часто иронично комментирует те или иные ситуации, возникшие на международной арене или внутри страны. Ранее она пообещала «по-братски консультировать» Киев, пока на Украине не будет укомплектовано свое Министерство иностранных дел.