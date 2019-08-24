Российские подлодки провели пуски баллистических ракет

Российские подлодки провели испытания с баллистическими ракетами морского базирования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Успешно выполнены пуски с подлодок „Тула“ и „Юрий Долгорукий“», — говорится в сообщении ведомства. Ракеты были запущены 24 августа из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.
По информации Минобороны, макеты боевых блоков ракеты успешно прошли испытания полета и поражения целей на полигонах Камчатки и Архангельской области. «В ходе пусков подтверждены технические характеристики ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов», — уточняют в ведомстве.
Ранее издание The Daily Telegraph выразило опасение из-за малошумности новых российских подлодок, напоминает агентство Nation News. По мнению журналистов, военные разработки России провоцируют Великобританию на увеличение трат на подводную оборону.