Вора в законе, отказавшегося от титула, заподозрили в обмане

За отречение от титула с вором могут расправиться его товарищи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отречение 59-летнего Олега Мухаметшина (известного как вор Муха Люберецкий) от титула вора в законе — фикция. Об этом заявила в беседе с «Лентой.ру» редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«Если вор отрекается, он говорит об этом ворам, а не полицейским. Да и отречение Мухи — это всего лишь фикция, уловка для одного конкретного случая», — объяснила она. Гефтер также рассказала, что отказ Мухи Люберецкого от титула «воровской мир воспринял с улыбкой». Журналист отметила, что отречение от титула не имеет смысла, так как оно не освобождает от уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что Муха Люберецкий, отказался от титула вора в законе, обратившись с соответствующим заявлением к начальнику московской полиции. Он стал первым российским криминальным авторитетом, отказавшимся от титула. Мухаметшин был «коронован» в 1994 году. Он относился к клану бывшего главного в России вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). В беседе с «URA.RU» специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров рассказал, что за отказ от «звания» с вором могут расправиться его товарищи.