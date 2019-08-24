Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России

Дональд Туск (слева) заявил, что причины отзыва приглашения России до сих пор актуальны Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Глава Европейского совета Дональд Туск выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на саммит в качестве гостя Украину. Свою позицию он выразил в ходе пресс-конференции перед началом саммита G7.

По словам Туска, причины, по которым в 2014 году было отозвано приглашение России, «все еще актуальны». «Сегодня я попробую убедить моих собеседников, что будет лучше пригласить Украину, в качестве гостя, разумеется, на следующую встречу G7, чтобы услышать мнение нового президента», — приводит его слова RNS . Также он отметил, что к причинам не приглашать Россию добавились и новые обстоятельства, такие как задержание украинских моряков в Азовском море.

Ранее украинский лидер предложил России вернуть Крым, освободить из тюрем украинских моряков и политзаключенных и прекратить конфликт в Донбассе в обмен на место в G8. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков в ответ посоветовал украинским властям создать план постепенного признания Крыма как части России.

РФ вышла из состава G8 по инициативе Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады, США и Японии, которые входят в «Большую восьмерку». Причиной стало вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году.