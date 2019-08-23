В Крыму ответили Зеленскому на предложение обменять полуостров на место в G8

Украинским властям нужно создать план постепенного признания Крыма как части России. Такое мнение высказал сенатор от крымского региона Сергей Цеков в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского, предложившего Москве обменять полуостров на место в «Большой восьмерке».
«Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения», — отметил Цеков. «Все это возмутительно», — добавил он. Сенатор отметил, что украинский президент «не может объективно оценить ситуацию» и посоветовал Зеленскому и его окружению «разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России». «Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет», — добавил член Совета Федерации в интервью РИА «Новости».
Зеленский ранее заявил, что России для возвращения в «Большую восьмерку» следует вернуть Крым, а также освободить из тюрем украинских моряков и политзаключенных и прекратить конфликт в Донбассе, напоминает агенство Nation News. В Кремле ответили, что участие в G8 для России«не самоцель», уточняет «Национальная служба новостей».
РФ вышла из состава G8 по инициативе других участниц «Большой восьмерки» — Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады, США и Японии из-за присоединения Крыма. Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.