24 августа 2019

Сын Верника рассказал об отношении к деньгам после фото, на котором он сморкается в пятитысячную купюру

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Верник с сыном Григорием относятся к деньгам со всей серьезностьюФото: страница Григория Верника в Instagram

Сын актера Игоря Верника Григорий серьезно относится к деньгам. Об этом он заявил «URA.RU», комментируя скандальное фото, на котором он сморкается в пятитысячную купюру.

«Это не настоящая купюра. Фотография была сделана на съемочной площадке. Я даже не хочу комментировать это. Единственное, что хочу сказать, что я, естественно, отношусь к деньгам с уважением, потому что они всем и всегда достаются трудом», — пояснил Верник в разговоре с корреспондентом агентства.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Верника в неуважении к национальной валюте, показав соответствующую фотографию. 20-летний Григорий Верник является студентом Школы-студии МХАТ и активно ведет аккаунт в Instagram, где делится кадрами со съемочной площадки.

Фото: скриншот страницы Андрея Разина, Instagram

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