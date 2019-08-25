Игорь Верник с сыном Григорием относятся к деньгам со всей серьезностью Фото: страница Григория Верника в Instagram

Сын актера Игоря Верника Григорий серьезно относится к деньгам. Об этом он заявил «URA.RU», комментируя скандальное фото, на котором он сморкается в пятитысячную купюру.

«Это не настоящая купюра. Фотография была сделана на съемочной площадке. Я даже не хочу комментировать это. Единственное, что хочу сказать, что я, естественно, отношусь к деньгам с уважением, потому что они всем и всегда достаются трудом», — пояснил Верник в разговоре с корреспондентом агентства.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Верника в неуважении к национальной валюте, показав соответствующую фотографию. 20-летний Григорий Верник является студентом Школы-студии МХАТ и активно ведет аккаунт в Instagram, где делится кадрами со съемочной площадки.