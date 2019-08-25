24 августа 2019

Сын актера Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Верник не научил своего взрослого сына пользоваться носовым платкомФото: Instagram Григорий Верник

Сын российского актера Игоря Верника, студент МХАТа Григорий использовал в качестве носового платка купюру номиналом пять тысяч рублей. Снимок сморкающегося в деньги отпрыска Верника разместил в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Разин заявил, что студент Григорий Верник «оскорбил национальные символы», изображенные на купюрах. «Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — написал Разин.

В соцсетях продюсера поддержали. там считают, что «золотая молодежь» понятия не имеет о том, как миллионы россиян зарабатывают себе деньги на жизнь и сводят концы с концами.

Сам начинающий актер сообщал своим подписчикам в Instagram, что дело происходило на съемочной площадке. Позже молодой человек скандальный снимок из соцсети удалил.

ранее разразился скандал из-за того, что Игорь Верник проехал на внедорожнике по тротуару в центре Москвы.

Скрин: Instagram Андрея Разина

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...