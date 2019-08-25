Сын российского актера Игоря Верника, студент МХАТа Григорий использовал в качестве носового платка купюру номиналом пять тысяч рублей. Снимок сморкающегося в деньги отпрыска Верника разместил в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
Разин заявил, что студент Григорий Верник «оскорбил национальные символы», изображенные на купюрах. «Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — написал Разин.
В соцсетях продюсера поддержали. там считают, что «золотая молодежь» понятия не имеет о том, как миллионы россиян зарабатывают себе деньги на жизнь и сводят концы с концами.
Сам начинающий актер сообщал своим подписчикам в Instagram, что дело происходило на съемочной площадке. Позже молодой человек скандальный снимок из соцсети удалил.
ранее разразился скандал из-за того, что Игорь Верник проехал на внедорожнике по тротуару в центре Москвы.