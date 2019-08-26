Перенесший инфаркт Мамонов рассказал о своем самочувствии

Музыканту стало плохо в загородном доме в Подмосковье Фото: Петр Мамонов, Facebook

Российский актер и музыкант Петр Мамонов, госпитализированный с диагнозом «инфаркт», считает, что ничего страшного с ним не произошло. Об этом сам основатель группы «Звуки Му» рассказал журналистам.

«Будем лечиться. Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный», — приводит слова Мамонова телеканал 360. Сейчас, как отметил актер, ему уже значительно лучше.

В Первой градской больнице, где Мамонов проходит лечение, он читает духовную литературу и слушает выступления священника Дмитрия Смирнова. «Читаю я только Евангелие и Исаака Сирина, и иногда валаамского старца Иоанна и игумена Никона Воробьева, — пояснил Мамонов журналистам.

Ранее сообщалось, что 68-летнему музыканту стало плохо, когда он находился в загородном доме в Подмосковье. Обнаружившая его жена сама отвезла супруга в город, где вызвала скорую.