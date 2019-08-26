«Почта России» просит 85 млрд рублей на развитие собственных алкомаркетов и аптек

Большая часть средств пойдет на техническую модернизацию и дооснащение отделений связи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для того, чтобы преобразовать своих отделения связи торговые точки по торговле алкоголем, лекарствами и продуктами, «Почте России» потребуется порядка 85 млрд рублей бюджетных средств. Как следует из концепции «Центры притяжения» на 2020—2027 годы, разработанные ФГУП, деньги должна также пойти на развитие в почтовых отделениях банков, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений.

«Из 42 тысяч отделений более 80% могут стать основой для трансформации в „Центры притяжения“ — именно так в компании нарекли новый предлагаемый формат», — сообщают «Известия». «Почта России» планирует вне только осуществлять торговлю алкоголем, лекарствами и товарами народного потребления, но и оказывать финансовые услуги — выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту.

В сфере интересов ФГУП — оказание государственных услуг по типу МФЦ, социальной помощи (по хозяйству), а также телемедицина и образование. Свои предложения госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства и ведомства.

Несмотря на то, что ответы почтовики намеревались получить до 1 сентября, пока ни одно ведомство не готово согласовать концепцию. Из запрошенных 85 млрд рублей, 66,4 млрд предполагается пустить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение кап ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.