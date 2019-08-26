Минсельхоз отнимет у собственников миллионы гектаров земли

За счет невозделываемых полей Минсельхоз планирует выполнить поручение президента РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые находятся в частной собственности, но простаивают более трех лет, будут изъяты и введены в оборот. Проект изменений в федеральный закон «Об обороте земель сельхозназначения» позволит до 2024 года произвести изъятие участков порядка 4,8 млн гектаров.

«Упрощение правил изъятия участков у предпринимателей позволит Минсельхозу выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта», — сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ведомства. Эксперты отмечаю, что простаивающих земель много, однако нет четкого механизма их изъятия, чтобы при этом не появлялись коррупционные схемы.

Согласно действующей редакции закона, при выявлении неиспользуемых участков Россельхознадзор обязан еще три года подтверждать, что земля не используется. Только потом можно можно обращаться в суд и потребовать изъятия земли.

Закон не должен затронуть рядовых собственников: норма изъятия не будет относиться к садовым и огородным участкам, землям для ведения личного подсобного хозяйства и к участкам, на которых расположены объекты недвижимости. Не коснется это и тех случаев, когда собственник сельхозугодий сменился — тогда у нового владельца будет еще год, чтобы начать культивацию.

При изъятии бывшему собственнику участка планируется выплачивать сумму, полученную от продажи изъятой земли. Впрочем, стоимость земли может существенно упасть. Например, если участок зарос лесом и заболотился.