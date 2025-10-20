Зеленский репостнул видео украинской модели OnlyFans

Ранее украинский президент Зеленский вновь столкнулся с трудностями при использовании английского языка во время интервью американскому телеканалу. Обсуждая возможность проведения мирных переговоров, он хотел подчеркнуть, что такие обсуждения должны проходить «в тишине». Однако не смог вспомнить нужное слово и был вынужден обратиться к присутствующим за кадром, уточняя на украинском, действительно ли «тихий» переводится как «quiet».