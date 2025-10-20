Зеленский репостнул видео украинской модели OnlyFans
Публикация в аккаунте Зеленского уже удалена
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский репостнул в свой аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена) видео модели OnlyFans Анны Малигон. Это заметили журналисты на личной странице украинского лидера.
«Зеленский репостнул видео украинской модели 18+ Анны Малигон», — пишет издание «Страна.ua». Отмечается, что публикация ненадолго появилась на странице Instagram* президента, а сейчас удалена.
Ранее украинский президент Зеленский вновь столкнулся с трудностями при использовании английского языка во время интервью американскому телеканалу. Обсуждая возможность проведения мирных переговоров, он хотел подчеркнуть, что такие обсуждения должны проходить «в тишине». Однако не смог вспомнить нужное слово и был вынужден обратиться к присутствующим за кадром, уточняя на украинском, действительно ли «тихий» переводится как «quiet».
*Instagram принадлежит компании Meta, она признана экстремистской и запрещена.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.