Назван регион России, где нет дефицита мужчин

Единственный регион России, где к 2036 году не будет дефицита мужчин, — Чукотка. Такие данные приводит Ростат в своем прогнозе.
На данный момент ситуация во всех регионах России примерно одинаковая: в среднем на тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение будет 1000 к 1128. На Чукотке ситуация обратная — на 1000 мужчин — 956 женщин, к 2036 году соотношение будет 1000 к 813.
К повсеместному преобладанию женского пола приведут высокие риски смертности мужчин, полагают эксперты. «Хотя изначально мальчиков и девочек рождается примерно одинаковое количество, ситуация кардинально меняется к 20-25 годам», — приводит РИА «Новости» слова доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева.
Далее, по его словам, ситуация только усугубляется. И к 60 годам на одного мужчину приходится уже две женщины