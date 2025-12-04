Бойцы ВС РФ почти окружили Гуляйполе и спасли тещу американского военкора: карта СВО 4 декабря

Российские войска продвигаются на нескольких участках фронта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска почти полностью окружили город Гуляйполе в Запорожской области, у украинских сил почти нет возможности вырваться. Бойцы ВС РФ добиваются успехов на различных участках фронта. Так, в Димитрове (украинское название — Мирноград) позиции ВСУ осложнились после того, как ВС РФ получили контроль над Красноармейском. Также российские войска уничтожили объекты транспортной и энергетической структуры ВСУ, цех по сборке украинских БПЛА и места дислокации военнослужащих Украины и иностранных наемников. Карта СВО на 4 декабря — в материале URA.RU.

Запорожский фронт

После взятия под контроль села Червоное (украинское название — Высокое) в Запорожской области группировка ВСУ, дислоцированная в Гуляйполе, фактически лишилась путей выхода из города. Это следует из заявления депутата законодательного собрания региона, заместителя председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участника специальной военной операции Сергея Юрченко.

«Освобождением Высокого мы берем группировку ВСУ в Гуляйполе уже не в полукольцо, а, используя естественный рельеф местности, практически его закрываем. Шансов вырваться у украинских подразделений в городе практически не осталось», — заявил Юрченко. Его слова приводит ТАСС.

Помимо этого, группировка войск «Восток» получила дополнительный выход на направление Гуляполя. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Произошло это благодаря освобождению села Червоное, в ходе боев за которое было освобождено более 12 кв км территории, что следует из материала ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

ДНР

Красноармейское направление

Российские войска добиваются успехов в Димитрове после освобождения Красноармейска. Бои ведутся и в направлении Доброполья и Гришино. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.

Ведутся бои в направлении сел Сергеевка и Межевая. Также действия продолжаются в направлении городов Павлоград и Запорожье.Положение подразделений ВСУ, продолжающих удерживать позиции в Димитрове, существенно осложнилось после того, как российские войска освободили Красноармейск. Об этом рассказал украинский военный, слова которого приводят иностранные СМИ.

«Честно говоря, ситуация критическая. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Проблематично даже доставить продукты питания», — заявил солдат ВСУ. Его слова приводит издание Bild.

То, что российские войска взяли Красноармейск под контроль, стало для Украины очередным серьезным поражением и демонстрирует неспособность ВСУ сдержать наступление России. Это следует из заявления обозревателя Bild Юлиана Репке.

Спасение тещи

Маму жены американского военкора Патрика Ланкастера спасли российские военные при освобождении поселка Алексеевка в ДНР. Об этом сам журналист сообщил российским корреспондентам. По данным Ланкастера, женщине угрожали украинские боевики и иностранные наемники, а во время боев российские военнослужащие эвакуировали ее и членов семьи из-под обстрела.

«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из ее деревни, они нашли ее в разгар боя и спасли ее, ее мужа и множество собак», — рассказал Ланкастер российским журналистам.

По ее рассказу, украинские боевики и иностранные наемники избили ее, а затем сожгли дом. Ланкастер уточнил, что из-за действий ВСУ его теща лишилась уже двух домов с 2014 года, когда в регионе начались боевые действия.

ЛНР

На разминирование ЛНР может уйти половина века. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Невзирая на то, что ситуация очень серьезная, болезненная, но 100 лет — нереалистичная цифра [для разминирования], более того, она не учитывает новые технологии, которые уже существуют у России. <...> Если мы снизим вполовину срок, это будут более реалистичные цифры», — рассказал Марочко. Его слова приводит радио Sputnik.

Харьковская область

Российские подразделения ведут наступление в юго-западном направлении от Купянска в Харьковской области, с целью перерезать логистические маршруты ВСУ на левобережье реки Оскол.

Подразделения российской армии продолжают развивать успех на волчанском направлении в Харьковской области. После установления контроля над городом Вооруженные силы РФ сформировали предпосылки для наступления в сторону Старого Салтова и Белого Колодезя, а также для дальнейшего расширения буферной зоны в приграничном районе. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк во время брифинга. Его слова приводит ТАСС.

Херсонская область

Беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи Фото: telegram-канал «Владимир Сальдо»

В населенном пункте Голая Пристань Херсонской области автомобиль скорой помощи подвергся удару беспилотника со стороны ВСУ. Медицинский персонал, находившийся в машине, не получил повреждений. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

Помимо этого он отметил, что в Таврийске и Каховке были повреждены жилые дома. Один из них загорелся после обстрела.

ВС РФ уничтожили объекты транспортной и энергетической структуры ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, по цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также по местам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Это следует из сообщения Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — указано в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале.

Помимо этого были уничтожены цехи по сборке БПЛА и места нахождения солдат ВСУ и иностранных наемников. Они находились в 145 районах.

ВС РФ сорвали удар беспилотника ВСУ «Дартс»

Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 из состава 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» ликвидировали ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Дартс», принадлежавший Вооруженным силам Украины, предпринявший попытку атаковать позиции российских подразделений.

Расчет дежурных сил своевременно выявил низколетящую воздушную цель, определил ее траекторию и открыл огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм. В результате беспилотный летательный аппарат-камикадзе был уничтожен при подлете к охраняемому участку. Об этом сообщал «Пятый канал».