Спасатели нашли причину крупного пожара в ХМАО

В МЧС заявили, что пожар произошел из-за короткого замыкания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пожар в Нижневартовске, в результате которого полностью сгорела крыша многоэтажного дома, произошел из-за короткого замыкания. К такому выводу пришли в МЧС.

«Причиной возгорания стал нагрев и воспламенение горючих веществ в результате неправильной работы электрооборудования. Были обнаружены провода с признаками короткого замыкания», — сообщил «URA.RU» и. о. начальника ГУ МЧС по Югре Сергей Антонов.

Пожар в Нижневартовске, в процессе которого произошли два взрыва газовых баллонов, произошел в столице Самотлора 1 июля. Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 800 квадратных метров. Горение началось на чердаке первого подъезда, далее огонь распространился на крышу. На момент возгорания дома находились 66 человек, все они были эвакуированы. На месте происшествия работали машины скорой помощи, полиция, городские и экстренные службы.

На сегодняшний день в доме идет ремонт. Власти Югры выделили на замену внутридомовых инженерных сетей 9,6 млн рублей. Ранее «URA.RU» писало, что возможной причиной возгорания могла быть ошибка при проведении ремонтных работ.