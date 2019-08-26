Россиянкам дали совет, что делать в условиях дефицита мужчин

Женщинам стоит изменить в своем отношении к мужчинам сразу несколько моментов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российским женщинам следует менее придирчиво подходить к выбору партнера в условиях дефицита мужчин в стране. Об этом «URA.RU» заявил психолог и блогер Павел Жавнеров, комментируя недавние данные Росстата.

«В первую очередь, российским женщинам следует перестать конкурировать с другими женщинам, а направить свое внимание на то, чтобы увеличивать уровень счастья мужчины рядом с собой. Только это будет мотивировать мужчин оставаться рядом с женщиной, вступать с ней в брак и продолжать род. Кроме того, женщинам в нашей стране нужно убрать фильтр, который есть у них по отношению к мужчинам. Не обязательно нужно искать себе наиболее успешного и богатого партнера: главное, чтобы с человеком было комфортно и хорошо вместе. Поэтому дамам нужно относиться к выбору спутника жизни менее придирчиво», — отметил эксперт. Жавнеров также подчеркнул, что в условиях дефицита мужчин в стране женщинам следует быстрее определяться со своим партнером и задумываться о заключении брака.

Ранее сообщалось, что единственным регионом России, где к 2036 году не будет дефицита мужчин, оказалась Чукотка. По информации Росстата, на данный момент ситуация во всех регионах России примерно одинаковая: в среднем на тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение будет 1000 к 1128. На Чукотке ситуация обратная — на 1000 мужчин — 956 женщин, к 2036 году соотношение будет 1000 к 813. К повсеместному преобладанию женского пола приведут высокие риски смертности мужчин, полагают эксперты.