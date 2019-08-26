Брата главы правительства Чечни задержали в аэропорту

Брата чеченского чиновника заподозрили в хранении наркотиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В московском аэропорту Внуково задержали брата главы правительства Чечни Муслима Хучиева Дениса. Мужчина занимает должность зампрокурора Шатойского района республики.

«Денис Хучиев собирался вылететь в Грозный. У него обнаружен пластиковый пакет с неизвестным порошком. Предполагается, что в нем может находиться наркотическое средство», — сообщает ИА Regnum. По информации telegram-канала Baza, сам брат высокопоставленного чеченского чиновника объяснил, что вез на родину лекарство для больных онкологическими заболеваниями по их просьбе. Вскоре следователи будут решать, возбуждать ли против задержанного уголовное дело.

Информацию о задержании своего брата уже официально подтвердил чеченский премьер Муслим Хучиев. Он утверждает, что никакого отношения к перевозке наркотиков его родственник не имеет. Хучиев надеется, что силовики в ближайшее время во всем разберутся.

Денис Хучиев родился в 1981 году в селе Ачхой-Мартан Чечено-Ингушской АССР. До 2014 года он работал в Следственном комитете РФ, после чего перешел на работу в надзорное ведомство. В марте 2018 года он был назначен заместителем прокурора Шатойского района Чечни.