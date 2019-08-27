У племянника челябинского олигарха арестовали имущество

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) об аресте имущества ее экс-директора Юрия Лейвикова, племянника челябинского бизнесмена Марка Лейвикова. Согласно базе данных, суд заново приступил к рассмотрению иска корпорации о взыскании с Лейвикова полумиллиарда рублей за невыгодную региону сделку.
«Наложить арест на имущество (в том числе доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, акции, транспортные средства, объекты недвижимости) Лейвикова Юрия Анатольевича, кроме денежных средств, установив стоимость имущества, подлежащего аресту, в сумме 585 098 844 рублей 32 копеек», — говорится в постановлении. Следующее заседание суда состоится 17 сентября.
Юрий Лейвиков руководил принадлежащей правительству области ЮУ КЖСИ с марта 2012 по декабрь 2014 года. Спорная сделка по приобретению земли для строительства была заключена в 2013 году. После смены власти в области ее признали невыгодной, минимущества Челябинской области и ЮУ КЖСИ подали в суд на экс-директора и всех членов наблюдательного совета корпорации.
Процесс тянулся почти два года. В итоге членов совета, включая бывших и действующих чиновников областного правительства, от субсидиарной ответственности освободили. Дядя Юрия Лейвикова — один из крупнейших бизнесменов региона, ныне живущий в Австрии.