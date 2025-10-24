Челябинский губернатор Текслер озвучил суммы выплат жертвам взрыва на заводе Копейска

Семьям погибших выплатят по десять миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семьи погибших при ночном взрыве на предприятии Копейска (Челябинская область) получат по десять миллионов рублей, пострадавшим выплатят от одного до двух миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат 10 миллионов рублей», — уточнил Текслер.