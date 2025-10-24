Челябинский губернатор Текслер озвучил суммы выплат жертвам взрыва на заводе Копейска
Семьям погибших выплатят по десять миллионов рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Семьи погибших при ночном взрыве на предприятии Копейска (Челябинская область) получат по десять миллионов рублей, пострадавшим выплатят от одного до двух миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.
«Предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат 10 миллионов рублей», — уточнил Текслер.
.В зависимости от степени тяжести полученных травм, пострадавшим полагается компенсация в размере от одного до двух миллионов рублей. Взрывы на предприятии Копейска прозвучали в ночь на 23 октября, начался пожар. К текущему моменту подтверждена гибель 12 человек, судьба еще 11 неизвестна. Пострадавших 29, пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!