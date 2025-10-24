Челябинским инженерам готовы платить больше 100 тысяч рублей
За год в регионе зарплаты у инженеров выросли на 27%
Фото: Вадим Ахметов
В Челябинской области за год зарплаты у инженеров выросли на 27% до 95 300 рублей в месяц. Число вакансий для них увеличилось на 34%, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Среди разных регионов УрФО Челябинская область оказалась на шестом месте по уровню зарплат для данных специалистов. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где инженерам в среднем готовы платить 182 700 рублей по итогам сентября 2025 года. Спрос на инженеров вырос на 3%, а предлагаемые зарплаты увеличились на 51%», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
Как отметили в пресс-службе, рост зарплат у инженеров подтверждает, что они востребованны в Челябинской области. В целом на Урале лидируют по зарплатам регионы с высокоразвитыми промышленными и энергетическими секторами — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО.
Свердловская и Курганская области также предлагают привлекательные условия для инженеров. В Ханты-Мансийском автономном округе инженеры в среднем зарабатывают 124 300 рублей, в Свердловской области — 123 700 рублей, в Курганской области — 109 700 рублей, в Тюменской области — 99 500 рублей. В целом же в Уральском федеральном округе наблюдается заметный рост как числа вакансий, так и уровня зарплат для инженеров.
- соискатель24 октября 2025 18:43дилема: что выбрать- в инженеры или в курьеры???