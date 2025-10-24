Челябинским инженерам готовы платить больше 100 тысяч рублей

За год в регионе зарплаты у инженеров выросли на 27% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за год зарплаты у инженеров выросли на 27% до 95 300 рублей в месяц. Число вакансий для них увеличилось на 34%, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Среди разных регионов УрФО Челябинская область оказалась на шестом месте по уровню зарплат для данных специалистов. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где инженерам в среднем готовы платить 182 700 рублей по итогам сентября 2025 года. Спрос на инженеров вырос на 3%, а предлагаемые зарплаты увеличились на 51%», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа».





Как отметили в пресс-службе, рост зарплат у инженеров подтверждает, что они востребованны в Челябинской области. В целом на Урале лидируют по зарплатам регионы с высокоразвитыми промышленными и энергетическими секторами — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО.

