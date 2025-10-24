В ЗСО оценили эффективность госпрограммы развития челябинской промышленности

Илья Таболин рассказал о первом заседании комитета по промышленной политике Фото: Илья Бархатов, пресс-служба «Синара-Городские Машины»

В Законодательном собрании Челябинской области состоялось первое заседание комитета по промышленной политике, на котором рассматривались вопросы гражданской обороны и реализации госпрограммы развития промышленности. Об этом URA.RU рассказал руководитель обособленного подразделения «Группы Синара» Илья Таболин.

«Повестка первого заседания комитета была насыщенной и содержательной. Мы обсудили ход реализации госпрограммы развития промышленности в 2025 году», — рассказал URA.RU Таболин.

Такая работа с представителями региональных исполнительных органов власти крайне важна, в том числе для оценки эффективности мероприятий государственной программы. Предприятия Челябинской области формируют значительную долю регионального бюджета, который является социально направленным и влияет на каждого из нас, отметил Таболин.

