В ЗСО оценили эффективность госпрограммы развития челябинской промышленности
Илья Таболин рассказал о первом заседании комитета по промышленной политике
Фото: Илья Бархатов, пресс-служба «Синара-Городские Машины»
В Законодательном собрании Челябинской области состоялось первое заседание комитета по промышленной политике, на котором рассматривались вопросы гражданской обороны и реализации госпрограммы развития промышленности. Об этом URA.RU рассказал руководитель обособленного подразделения «Группы Синара» Илья Таболин.
«Повестка первого заседания комитета была насыщенной и содержательной. Мы обсудили ход реализации госпрограммы развития промышленности в 2025 году», — рассказал URA.RU Таболин.
Такая работа с представителями региональных исполнительных органов власти крайне важна, в том числе для оценки эффективности мероприятий государственной программы. Предприятия Челябинской области формируют значительную долю регионального бюджета, который является социально направленным и влияет на каждого из нас, отметил Таболин.
Рассматриваемые комитетом вопросы касаются персонально каждого жителя Челябинской области. «Это вопросы транспортного обслуживания, связи, тарифной политики и недропользования. У комитета нет второстепенных вопросов. Их актуальность зависит от политической обстановки, инициатив главы региона Алексея Текслера, областного правительства и наказов избирателей», — отметил Таболин.
