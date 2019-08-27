Замминистра раскрыл главный параметр новой системы накопительных пенсий

Главным новшеством новой системы накопительных пенсий в России станет добровольность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Добровольность станет главным параметром новой системы накопительных пенсий в России. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы через неделю объявим вам все детали… Это не будет называться ИПК. Основная история — что будет отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению [в систему накопления], будет полностью добровольная система», — цитирует RNS замглавы федерального Минфина.

В середине июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что автоматическое подключение к новой системе накопительных пенсий является одним из дискуссионных вопросов при разработке соответствующего законопроекта. Изначально российские власти хотели создать в стране систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), однако концепция этой реформы встретила полярные отзывы: одни министерства и ведомства ее горячо одобрили, а другие — подвергли критике.

В частности, аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова резко раскритиковала реформу накопительных пенсий в стране, указав на то, что создать эффективную систему пока так и не удалось. По ее словам, стратегия, которая реализуется в стране с 2013 года, никак не повлияла на уровень пенсий россиян. Позднее эксперты высказали «URA.RU» мнение, что таким образом ведомство Алексея Кудрина хочет ускорить реализацию данной реформы.