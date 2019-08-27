Зампред хабаровского правительства напал на сотрудника ДПС

Первый вице-премьер правительства Хабаровского края, руководитель аппарата главы региона Владимир Хлапов напал на полицейского и отобрал у сотрудников ДПС радар, который в автоматическом режиме фиксирует нарушения ПДД.
«Хлапов устроил драку на одном из постов скоростного контроля в районе села Дружба. Чиновник вместе со своим водителем отобрали фоторадарный комплекс „КРИС“ у человека, который хотел их остановить», — сообщает РЕН ТВ. Перед этим автомобиль, на котором передвигались участники конфликта, создавал опасные условия на дороге.
Сейчас проверку по факту случившегося проводят правоохранительные органы. Сам Владимир Хлапов заявил, что комплекс фиксации нарушений ПДД был установлен незаконно обычным коммерсантом, поэтому он считает свои действия полностью правомерными.
Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал пока никак не прокомментировал разгоревшийся скандал. Между тем, по данным дальневосточных журналистов, Хлапов не только является соратником самого Фургала, но и входит в команду экс-главы края Виктора Ишаева, который сейчас является обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении денежных средств у государственной компании «Роснефть».