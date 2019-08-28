Челябинец расстрелял председателя садоводческого товарищества из обреза. ФОТО

28 августа 2019 в 16:31 Размер текста - 17 +

Последний разговор завершился выстрелом в упор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинец тяжело ранил председателя садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Меридиан» выстрелом из обреза. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации, стрелок после часовых переговоров сдался силовикам, сообщили «URA.RU» в охранном предприятии «Витязь». Затяжной конфликт между двумя мужчинами перешел в горячую фазу, когда по инициативе председателя рабочие снесли постройку, возведенную садоводом возле своего участка на землях товарищества. Визит вооруженного обрезом охотничьей двустволки 67-летнего огородника к председателю и разговор на повышенных тонах закончились тем, что руководитель СНТ получил выстрел из обреза в грудь. «Из последних сил он сообщил прибывшим охранникам всю информацию о нападавшем, который и не скрывался. Группу ЧОП, а также оповещенных ею полицейских он встретил на своем участке по-прежнему вооруженным. Переговоры длились около часа, после чего стрелявший сдался», — рассказали в службе по связям с общественность «Витязя». «На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Стрелявший, местный житель 1952 года рождения, доставлен в отдел полиции „Советский“ УМВД России по Челябинску. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу», — добавили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. ГБР охранного предприятия и полицейских садовод встречал вооруженным Фото: охранное предприятие «Витязь» Разрушенный пристрой, который стал «спусковым крючком» трагедии Фото: охранное предприятие «Витязь» Ранения из гладкоствольного оружия бывают опаснее, чем из нарезного Фото: охранное предприятие «Витязь»