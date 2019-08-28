Путин перенес дальневосточное полпредство из Хабаровска во Владивосток

Владимир Путин постановил перенести полпредство на остров Русский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочное представительство президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, которое возглавляет уроженец Перми, вице-премьер Юрий Трутнев, будет переведено из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Позицию „Дальневосточный — Хабаровск, улица Шеронова, дом 22“ заменить позицией следующего содержания: „Дальневосточный — Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, дом 10, литера Н“», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Полномочным представителем президента в ДВФО с 2013 года является экс-глава Перми (1996—2000 годы), экс-губернатор Пермского края (2000—2004 годы) Юрий Трутнев. В 2004 году он был назначен министром природных ресурсов, а с 2012 по 2013 год занимал пост помощника президента РФ.