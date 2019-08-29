В московском Театре.doc сорвали показ спектакля «Выйти из шкафа», посвященный жизни российских геев. После начала спектакля не сколько хулиганов ворвались в зал стали кричать и мешать актерам.
Помешавшие игре актеров активисты, заявили прибывшим на место сотрудникам полиции, что в зале присутствуют несовершеннолетние, а театр занимается «пропагандой гомосексуализма», пишет портал «Медиазона».
Стражи порядка проверили паспорта зрителей и не обнаружили на спектакле ни одного несовершеннолетнего. Однако режиссера спектакля Анастасию Патлай попросили проехать в отдел полиции для объяснений. В разговоре с «Интерфаксом» она подчеркнула, что Театр.doc не нарушил закон, и не намерена отказываться от показа спектакля.
«Кто-то из провокаторов орал, что в Доке „смеются над Путиным“. Удивилась даже полиция: „А что, над ним смеяться нельзя?“. Спектакль продолжили, запершись изнутри, отморозки собрались под дверью и кричат угрозы. Вызвали второй наряд», — написала на своей странице в Facebook режиссер театра Зарема Заудинова.
Спектакль «Выйти из шкафа» рассказывает о гомосексуальности и о так называемых каминг-аутов — ситуациях, когда люди признаются в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Закон о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году. После этого в КоАП появилась статья 6.21, наказание по которой предусматривает штраф в размере до миллиона рублей.