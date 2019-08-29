Политологи изучили соцсети уральских губернаторов: «Образ динамичного технократа»

Текслера похвалили за страницы в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Главы Курганской и Челябинской областей по разному относятся к Instagram, выяснили политологи, представившие рейтинг аккаунтов российских губернаторов в соцсетях.

Instagram, как подметили исследователи, остается самой популярной соцсетью среди чиновников в 2018—2019 годах, пишет «Коммерсант». Так, врио главы главы Челябинской области Алексея Текслера похвалили за «образ динамичного технократа», а врио курганского губернатора Вадима Шумкова упрекнули в «демонстрации бурной активности», пишет «Коммерсант».

По словам одного из авторов методитки Михаила Виноградов, по его словам, эффективность аккаунтов для избирательных кампаний вслучяается Исследователи оценили «чередование ярких полуличных постов с актуальной для жителей информацией», случаях разная — из-за разного числа подписчиков и потому, что «возрастные» избиратели в среднем меньше интересуются соцсетями.

«Хит-парад» в Instagram возглавил аккаунт врио главы Башкирии Радия Хабирова (330 тыс. подписчиков). Исследователи оценили его за «чередование ярких полуличных постов с актуальной для жителей информацией», «элементы самолюбования» и «жесткие батлы» в комментариях. Самыми худшими признаны «блеклые» аккаунты врио губернатора Забайкалья Александра Осипова и липецкого врио Игоря Артамонова.