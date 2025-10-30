Глава депобразования Екатеринбурга сравнила современную школу с заводом

Инна Гумбатова рассказала, каким она видит образование будущего Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова сравнила современную систему образования с заводом из-за распределения по классам. В беседе с корреспондентом URA.RU она предположила, что в будущем это может измениться, и школьники будут работать в группах разных возрастов.

«Каждая школа должна иметь свою особенную идентичность, лицо. А не дублировать заводскую систему распределения по цехам-классам», — отметила Гумбатова в разговоре с агентством на «Форуме будущего».

По ее прогнозу, в будущем в групповой работе будут участвовать ученики разных классов, решая междисциплинарные задачи. «Это будет создание группы под учебную межпредметную задачу. Например, по физике, биологии и технологии будет сформулирован кейс. И мы не будем уже оценивать эффективность этих работ», — представила Гумбатова будущее образования в перспективе ближайших десяти лет. По ее мнению, изменится подход и в плане индивидуального образования — в зависимости от способностей ученика будет меняться количество изучаемых им предметов.

